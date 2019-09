Descubren el segundo visitante interestelar

La Nasa informó este jueves el hallazgo de un cometa que parece haberse originado desde fuera del sistema solar. El objeto, designado C / 2019 Q4 (Borisov), fue descubierto el 30 de agosto de 2019 por Gennady Borisov en el observatorio MARGO en Nauchnij, Crimea.

La confirmación oficial de que el cometa C / 2019 Q4 es un cometa interestelar aún no se ha hecho, pero si es interestelar, sería solo el segundo objeto detectado. El primero, 'Oumuamua, fue observado y confirmado en octubre de 2017.



El nuevo cometa, C / 2019 Q4, todavía está entrando hacia el Sol, pero permanecerá más lejos que la órbita de Marte y se acercará a la Tierra no más cerca de 190 millones de millas (300 millones de kilómetros).



Después de las detecciones iniciales del cometa, el sistema Scout, que se encuentra en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, marcó automáticamente el objeto como posiblemente interestelar.



Davide Farnocchia del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA en JPL trabajó con astrónomos y el Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra de la Agencia Espacial Europea en Frascati, Italia, para obtener observaciones adicionales.



Luego trabajó con el Minor Planet Center patrocinado por la NASA en Cambridge, Massachusetts, para estimar la trayectoria precisa del cometa y determinar si se originó dentro de nuestro sistema solar o vino de otra parte de la galaxia.



El cometa se encuentra actualmente a 260 millones de millas (420 millones de kilómetros) del Sol y alcanzará su punto más cercano, o perihelio, el 8 de diciembre de 2019, a una distancia de aproximadamente 190 millones de millas (300 millones de kilómetros).



"La velocidad actual del cometa es alta, aproximadamente 93,000 mph [150,000 kph], que está muy por encima de las velocidades típicas de los objetos que orbitan el Sol a esa distancia", dijo Farnocchia. "La alta velocidad indica no solo que el objeto probablemente se originó fuera de nuestro sistema solar, sino que también se irá y regresará al espacio interestelar".



Actualmente en una trayectoria entrante, el cometa C / 2019 Q4 se dirige hacia el sistema solar interior y entrará en él el 26 de octubre desde arriba en un ángulo de aproximadamente 40 grados con respecto al plano eclíptico. Ese es el plano en el que la Tierra y los planetas orbitan alrededor del Sol.



