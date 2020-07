Descubren docenas de volcanes activos en Venus

Un total de 37 estructuras volcánicas recientemente activas han sido identificadas en Venus por un nuevo estudio de la Universidad de Maryland y el Instituto de Geofísica de ETH Zurich.(Le puede interesar: Prepárese para el Neowise: espectáculo celeste que se verá el jueves)

Este resultado proporciona algunas de las mejores pruebas hasta ahora de que sigue siendo un planeta geológicamente activo, según publican en la revista Nature Geoscience.



"Esta es la primera vez que podemos señalar estructuras específicas y decir 'mira, este no es un volcán antiguo sino uno que está activo hoy, quizás inactivo, pero no muerto'", señala Laurent Montési, profesor de geología en la UMD y coautor del trabajo.



Y agrega: "Este estudio cambia significativamente la visión de Venus de un planeta en su mayoría inactivo a uno cuyo interior aún está agitado y puede alimentar muchos volcanes activos".



Los científicos saben desde hace tiempo que Venus tiene una superficie más joven que los planetas como Marte y Mercurio, que tienen interiores fríos.



La evidencia de una actividad interior y geológica cálida salpica la superficie del planeta en forma de estructuras en forma de anillo conocidas como coronas, que se forman cuando columnas de material caliente en el interior del planeta se elevan a través de la capa del manto y la corteza.



Esto es similar a la forma en que las plumas de manto formaron las islas volcánicas de Hawai.



Pero se pensaba que las coronas en Venus probablemente eran signos de actividad antigua, y que Venus se había enfriado lo suficiente como para desacelerar la actividad geológica en el interior del planeta y endurecer la corteza tanto que cualquier material cálido del fondo no podría perforar.



Además, los procesos exactos por los cuales las plumas del manto formaron coronas en Venus y las razones para la variación entre coronas han sido temas de debate.



En el nuevo estudio, los investigadores utilizaron modelos numéricos de actividad termomecánica debajo de la superficie de Venus para crear simulaciones 3D de alta resolución de la formación de coronas. Sus simulaciones proporcionan una vista más detallada del proceso que nunca.



Los resultados ayudaron a Montési y sus colegas a identificaron características que están presentes solo en las coronas activas recientemente. Luego, el equipo pudo hacer coincidir esas características con las observadas en la superficie de Venus, revelando que parte de la variación en las coronas en todo el planeta representa diferentes etapas del desarrollo geológico.



El estudio proporciona la primera evidencia de que las coronas en Venus todavía están evolucionando, lo que indica que el interior del planeta todavía está agitado.



"El grado mejorado de realismo en estos modelos con respecto a estudios previos hace posible identificar varias etapas en la evolución de la corona y definir las características geológicas de diagnóstico presentes solo en las coronas que están activas -destaca Montési-. Podemos decir que al menos 37 coronas han estado activas recientemente".



Las coronas activas en Venus se agrupan en un puñado de ubicaciones, lo que sugiere áreas donde el planeta está más activo, proporcionando pistas sobre el funcionamiento del interior del planeta.



Estos resultados pueden ayudar a identificar las áreas objetivo donde los instrumentos geológicos deberían colocarse en futuras misiones a Venus, como el EnVision de Europa que se lanzará en 2032.



EUROPA PRESS