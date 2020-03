Descubren al que sería el ancestro de todos los animales

Una criatura similar a un gusano. Este sería el primer antepasado que tendrían en común los humanos y todos los animales del mundo. Así lo reveló un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad de California en Riverside.

La investigación, que fue publicada este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, señala que se trataría de un animal de apenas entre dos y siete milímetros de largo, de forma similar a un arroz, que además sería el más antiguo que se ha descubierto en tener simetría bilateral, es decir, con dos mitades técnicamente iguales.



Este sería, precisamente, el rasgo por el cual los científicos han catalogado al Ikaria wariootia (nombre que se le dio) como el ancestro del reino animal, ya que dicha característica es la que diferencia a especies como mamíferos, insectos, aves, reptiles, entre otros, con el resto de seres vivos.

Este rasgo fue necesario para la evolución en el reino animal, ya que permitió mejorar los movimientos de desplazamiento, así como también contribuyó a la creación de un sistema nervioso central.



Los investigadores hallaron esta nueva especie en un fósil de hace más de 555 millones de años, en Australia. Sostienen que si bien se tiene registros de organismos multicelulares de hace 650 millones de años, estos no tendrían ninguna relación con los animales conocidos hoy en día.



La pieza fosilizada fue estudiada durante los últimos 15 años, tras el hallazgo en su interior de pequeñas madrigueras que, según los científicos, no pudieron ser obra de un ser vivo cualquiera. Sin embargo, hasta ahora consiguieron las pruebas necesarias para comprobar que sus sospechas eran acertadas.

REDACCIÓN VIDA