Un estudio descubre ADN neandertal en poblaciones africanas

Los cruces entre neandertales y Homo sapiens hace miles de años fuera de África son los responsables de que hoy en día una parte de nuestro genoma (cerca del 2 %) sea neandertal.



Hoy, un nuevo estudio concluye que los neandertales también dejaron su huella genética en las poblaciones africanas. Para los científicos es importante estudiar la ascendencia de los neandertales en las poblaciones actuales porque ayuda a entender mejor la historia de los hombres y el peso del ADN neandertal sobre nuestra salud y las enfermedades humanas.

Pero, hasta ahora, las limitaciones técnicas y el hecho de que los neandertales y las poblaciones africanas ancestrales estuvieron geográficamente aislados entre sí, ha hecho que la ascendencia de los neandertales en las poblaciones africanas se haya convertido en un punto ciego para la paleontología.



Ahora, un artículo publicado en la revista Cell, realizado por investigadores de la Universidad de Princeton liderados por Joshua Akey, describe un nuevo método estadístico -denominado IBDmix- que ha permitido detectar la ascendencia de los neandertales en el genoma humano, en vez de buscarlo en poblaciones concretas, africanas y no africanas.



De esta manera, el nuevo método ha conseguido, por primera vez, "detectar la señal real de la ascendencia neandertal en los africanos", que "sorprendentemente" es mayor de lo que se pensaba, explicó el investigador postdoctoral y coautor del estudio, Lu Chen. IBDmix, toma su nombre del principio genético "identidad por descendencia" (IBD), que determina que una sección de ADN en dos individuos es idéntica porque ambos compartieron un ancestro común.



El equipo de Princeton aplicó la nueva técnica a 2.504 individuos modernos del Proyecto 1000 Genomas -representan a poblaciones geográficamente diversas- y la referencia del neanderal de Altái (Siberia) para identificar la secuencia de la especie extinta en estas personas.



"Lo que hace el método es trabajar con la referencia del genoma neandertal y no emplea como referencia lejana humana (o outgroup) las poblaciones africanas, como hacen otros métodos; al no hacerlo, permite estimar la contribución neandertal en africanos de una forma más fina, encontrando que tienen mas de lo que se pensaba", explicó a Efe el paleogenetista del Instituto de Biología Evolutiva (IBE), Carles Lalueza-Fox.



Los investigadores pudieron identificar por primera vez la ascendencia neandertal en los africanos que supone cerca del 0,3 por ciento del genoma, a la vez que hicieron nuevas estimaciones de la ascendencia neandertal en los no africanos, lo que demostró que los europeos y los asiáticos tienen niveles parecidos a los que se habían descrito anteriormente.



Además, los investigadores determinaron que la ascendencia neandertal en los africanos fue introducida por migraciones de poblaciones antiguas euroasiáticas que regresaron hacia África.



También determinaron que parte de la ascendencia neandertal detectada en los africanos se debía en realidad al ADN humano introducido en el genoma del neandertal, es decir, que hace unos 200.000 años hubo una primera dispersión de humanos modernos fuera de África que se cruzaron con los neandertales e introdujeron ADN de humano moderno en su genoma.



Según los investigadores, esta hibridación tuvo lugar antes de la gran migración fuera de África, responsable de la colonización humana moderna de Europa y Asia, y del evento de mestizaje que introdujo el ADN de neandertal en los humanos modernos.



El hallazgo constata que la hibridación entre los humanos y las especies estrechamente relacionadas era una parte recurrente de nuestra historia evolutiva y que el proceso de evolución humana es más complejo de lo establecido hasta ahora.



EFE