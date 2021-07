¿En qué va el desarrollo espacial colombiano?

El 28 de noviembre de 2018, a las 11:15 p. m., desde un centro de control de misión que fue adecuado en la Escuela Militar de Aviación, en Cali, personal de oficiales, suboficiales, cadetes, docentes, investigadores y personal de apoyo fueron testigos, mediante una conexión en vivo desde Dinamarca, del lanzamiento en la India del Facsat-1, el segundo satélite artificial que Colombia ha puesto en órbita.



El satélite colombiano Libertad 1 tuvo como objetivo obtener telemetría de voltaje, temperatura y corriente desde el espacio. Foto: Cortesía - Observatorio Astronómico Universidad Sergio Arboleda

El primero fue el Libertad-1, un satélite experimental y con fines académicos que fue lanzado en el 2007 por el Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda. En comparación, el Facsat-1 de la Fuerza Aérea Colombiana fue el primero con capacidades plenamente operacionales gracias a su sensor óptico y a sus características de ingeniería, que le permiten desempeñar misiones de observación de la Tierra.



Estos dos hechos son quizá los más destacados en la brevísima historia espacial colombiana, un campo en el que el país ha incursionado con bastante timidez y en el que, de acuerdo con el profesor del programa de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Antioquia Jorge Elías Montoya, estamos aún ‘en pañales’ porque no se puede hablar de que en Colombia exista una industria aeronáutica ni espacial establecida.



“Lamentablemente, nunca ha sido una política de Estado y nunca se le ha visto como algo que realmente como sociedad queramos hacer. Solo se vuelve una dinámica en la que el gobierno de turno plantea su Conpes y al terminar su periodo hasta ahí llega el impulso, y eso es lo que ha sucedido hasta el momento”, comenta el docente.



Pese a esto, los intentos por darles una dirección a los esfuerzos de los actores interesados en las ciencias del espacio del país no han faltado. Por ejemplo, en el 2006 se creó por decreto presidencial la Comisión Colombiana del Espacio (CCE) como un ente de consulta, coordinación y planificación de la política espacial nacional y para coordinar la elaboración de planes, programas y proyectos en este campo.



Este órgano está conformado por la Vicepresidencia de la República, que lo preside, con representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Educación, TIC, Interior, Justicia, Agricultura y Desarrollo Rural, Transporte, además del Departamento Nacional de Planeación, la Fuerza Aérea Colombiana, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Colciencias —ahora Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación— y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.



La creación de la CCE coincidió con una época de auge del interés general por las ciencias del espacio con el lanzamiento del Libertad-1 y la creación del primer y único programa de pregrado en Astronomía del país por parte de la Universidad de Antioquia, en el 2007, a lo que se le suma, desde el punto de vista de adquisición de imágenes astronómicas, el posicionamiento de algunos observatorios, como el de la Universidad de Nariño, que comenzaban a visibilizarse en el panorama internacional en el estudio de cometas y asteroides.

Pero la comisión tampoco representó el arranque definitivo del desarrollo espacial colombiano. “No ha logrado que se cree una agencia ni el desarrollo de un programa satelital de comunicaciones y de observación de la Tierra”, señala el coronel retirado Raúl Gutiérrez, magíster en Administración Aeroespacial, cofundador de Octant Aerospace Consulting de Canadá y presidente de la National Space Society Colombia.



En su opinión, el mayor logro de la CCE hasta el momento ha sido la formulación del documento Conpes 3983 de Política de Desarrollo Espacial, aunque todavía se queda corto. “Da pequeños lineamientos, pero sobre todo lo que ese documento busca es identificar cuáles son las falencias y los pasos que tiene que dar el país para avanzar en este tema, pero no podemos decir que sea realmente un documento de política”, señala.



Para el coronel (r) Gutiérrez, quien ha hecho parte de la comisión, otro problema que tiene esta entidad es que no cuenta con presupuesto ni con personal capacitado en la materia que trabaje de tiempo completo. “La CCE funciona porque las diferentes entidades que la conforman aceptan realizar cierto tipo de actividades y proyectos de manera conjunta, pero con su propio presupuesto, su propio personal, y eso hace que el avance sea bastante lento”, afirma.

¿Y la Agencia Espacial?

El 4 de octubre del 2017 se creó en el país la Agencia Espacial de Colombia, pero se trata de una organización privada cuya naturaleza jurídica es la de una fundación. Pilar Zamora, su directora, explica que su objetivo es el de gestionar proyectos de impacto social con tecnología espacial en áreas como educación, agricultura y observación de la Tierra.



“Lo que hace la agencia no es dictar políticas ni gestión gubernamental, de eso se encargan el Gobierno y la señora vicepresidenta”, explica Zamora, quien menciona que la razón de haber adoptado este nombre es que en derecho comercial una agencia es la encargada de gestionar proyectos con determinados propósitos y como su lugar de acción es Colombia decidieron incluir esto también en su denominación.



Lo cierto es que este nombre ha sido fuente de debate porque se considera que puede llamar al error y a la confusión. Para Samuel Cadavid, profesor de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Antioquia, “eso no gustó mucho en la comunidad espacial y no es bien visto porque esta empresa, conformada por diplomáticos y abogados, habla en nombre del país en temas espaciales. Si en el exterior escuchas el nombre de Agencia Espacial de Colombia, se puede ver como la representación del país, que no es así”.



Pero tanto los docentes de la Universidad de Antioquia, única institución que cuenta con un programa de pregrado de Ingeniería Aeroespacial en el país, como expertos en el tema como el coronel (r) Gutiérrez coinciden en resaltar el papel que instituciones y organizaciones privadas deben jugar en el país para promover y acelerar el desarrollo espacial en Colombia, como está ocurriendo en el mundo donde jugadores como Space X, la empresa de Elon Musk, se han convertido en aliados fundamentales de agencias como la Nasa, en el impulso de la nueva era espacial.



“El sector privado hoy es absolutamente fundamental. Ya hace una década cambió ese paradigma en el cual grandes agencias espaciales, como la Nasa y Roscosmos, tenían unas cuantas grandes industrias que les desarrollaban sus sistemas. Hoy en día, el paradigma ha cambiado y cada vez más el sector privado no solamente participa de la mano del Estado, sino que hace actividades por sí mismo”, explica Gutiérrez.



Pero, para conseguir esa articulación, señala que los actores deben ser claros en lo que cada uno es y puede hacer, alineados con una misma visión de país para que no se desperdicien esfuerzos. “Muchas actividades y proyectos se replican y los escasos recursos no se optimizan y esa es una dificultad. Pero hay un interés creciente en el país desde diferentes ámbitos por el tema espacial y tenemos que seguir empujando para que Colombia, que tiene mucho talento y capacidades, pueda aprovechar eso para el beneficio de la población en general, porque no se trata de pensar en ir a Marte o en explorar las estrellas, se trata de que a través de la ciencia y la tecnología espacial mejoremos las condiciones de vida para todos los ciudadanos”.

Un horizonte común

Sin importar el nombre que reciba, la necesidad de contar con una entidad que encauce las iniciativas que han nacido en el tema del espacio desde la academia, la empresa privada e incluso el Estado —fue desde el Ejército que se impulsó el programa satelital con el que se lanzó el Facsat-1— se ha puesto sobre la mesa en espacios como la Misión Internacional de Sabios, donde se expuso la necesidad de crear la Agencia Espacial Colombiana, con la participación de los ministerios de Defensa, Minas y Energía y Ciencia, Tecnología e Innovación.



Sin embargo, de acuerdo con información proporcionada por Minciencias, “esta es una acción que requiere estudios y análisis de viabilidad para su implementación y coordinación entre diferentes entidades. Por eso, por el momento, la Comisión Colombiana del Espacio lidera las actividades generales alrededor de las temáticas espaciales, en cabeza de la Vicepresidencia de la República”.



Entre tanto, a nivel estatal también se trabaja desde Minciencias en acciones relacionadas con los compromisos del Conpes 3983, como un diagnóstico de capacidades científicas y tecnológicas del sector espacial y áreas del conocimiento afines, que incluye la identificación de variables como número de investigadores, centros y productos de I+D; monto de inversión en investigación y desarrollo en actividades espaciales, entre otros insumos para el diseño de estrategias que permitan cerrar brechas en la temática.



Otra línea en la que trabaja esta cartera es una propuesta de estrategia nacional de sensibilización y apropiación social del conocimiento en temáticas espaciales y satelitales. El objetivo es llegar a tomadores de decisiones, niños y jóvenes, investigadores, empresarios, gobernantes, entre otros, para que apropien este conocimiento y se genere curiosidad científica y académica, desarrollos tecnológicos y soluciones a problemáticas del país.



Quizá un paso para entender el desarrollo espacial más allá de la exploración de otros planetas, como decía el coronel Gutiérrez. Una oportunidad que puede representarle al país desde integrarse a una industria que sigue creciendo a pasos agigantados hasta contar con información de calidad, como la que puede suministrar un programa de observación de la Tierra que proporcione imágenes satelitales propias, que faciliten la toma de decisiones informadas en asuntos como la deforestación, la planificación territorial, la prevención de desastres, entre otras. Como el espacio, las posibilidades son infinitas.



