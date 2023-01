El demonio de Tasmania o Sarcophilus harrisii es un animal de pelaje negro con manchas blancas del tamaño de un perro doméstico, pero de contextura robusta y fuerte.



Probablemente muchas personas lo relacionarán con el personaje de 'Taz', de los Looney Tunes; sin embargo, más allá de los dibujos animados, estas criaturas tienen características sorprendentes que pueden pasar desapercibidas.



De acuerdo con National Geographic, el demonio de Tasmania es el marsupial carroñero más grande de la Tierra. Esto quiere decir que es un mamífero que, al igual que los canguros, tiene crías prematuras que completan su desarrollo en el marsupio o pliegue externo de las hembras.

Como dice su nombre, su hábitat está ubicado en la isla de Tasmania, localizada en Australia. A pesar de que esta criatura puede vivir en cualquier parte de este territorio, prefiere los matorrales y bosques costeros.

Se alimenta de cadáveres de animales muertos, como lo son los pájaros, las serpientes, los peces y los insectos. De hecho, tiene largos bigotes que le ayudan a localizar a sus presas, además de una mandíbula fuerte y unos dientes molares pesados que se adaptan bien a su dieta.

El demonio de Tasmania no necesita presentación. Este animal bullicioso es conocido por su temperamento audaz llamadas inquietantes y mordida impresionante. Es el marsupial carnívoro existente más grande del mundo y come casi todo lo que encuentra incluidos huesos! #beach pic.twitter.com/NWDtjXkqJv — mascotas en situaciones random (@AnimalesAcv) September 25, 2022

Su mal olor, el desagradable sonido que emite cuando se siente amenazado, y la fiereza con la que se alimenta son las razones por las que a esta 'bestia en miniatura' se le apoda de diablo o demonio.

Sin embargo, a pesar de su fama, este animal ha mostrado ser vulnerable, pues en los últimos años se ha enfrentado a situaciones que han amenazado su supervivencia.

El demonio de Tasmania y el cáncer facial

Según National Geographic, solo hasta 1941este animal entró a la lista de especies amenazadas, debido a que se consideraba una amenaza para el ganado.

Aunque desde entonces su población se recuperó, en los años 90 empezó a sufrir de un cáncer facial contagioso que redujo de nuevo el grupo de ejemplares drásticamente, hasta volver a ser declarado como especie en peligro de extinción, en el 2008.

Un demonio de Tasmania en un centro de preservación animal en Cressy, Australia (Barbara Walton, 2017) pic.twitter.com/rLswQuOAvU — El Jardín de Charles (CRCiencia) (@CRCiencia) June 11, 2017

Esta extraña enfermedad, explica el medio citado, "se extiende por transmisión directa de las células cancerígenas vivas a través de las mordeduras y heridas que se infligen los animales en la cara" a la hora de alimentarse y aparearse.

Es un padecimiento mortal y agresivo que ocupa el 95 % del rango geográfico del animal. Incluso, se estima que es responsable de la disminución del 80 % de todas las poblaciones de la especie.



A pesar de que actualmente siguen amenazados con desparecer, en los últimos años se han difundido dos noticias que han sido un rayo de luz para la supervivencia de los demonios de Tasmania.

La primera es sobre un estudio de la revista Nature, el cual determinó que este cáncer facial puede estar volviéndose endémico, es decir, que solo se concentra en un área geográfica definida. La segunda noticia es acerca de una camada de 7 ejemplares que nacieron en 2021 en la zona continental de Australia, lugar en donde este animal se había extinto hace más de tres mil años, por lo cual volvieron las esperanzas de que estas criaturas puedan reproducirse en un hábitat distinto al de su famosa isla.

