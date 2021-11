Grandes ideas de las Matemáticas:¡Agárrate que vienen curvas!

Que los primeros garabatos que trazamos en nuestras vidas sean curvas son un buen indicio de cuán imprescindibles resultan estas líneas en nuestro existir. Y es que las hay en todas partes: en la naturaleza (pensemos en las montañas, en el lomo de un caballo, las flores, etc.), en nuestro cuerpo (las caderas, los hombros, las pantorrillas, etc.), en la escritura (además de letras como la S, ¿qué hay del paréntesis y de la interrogación?) y hasta en las líneas rectas.



Suena extraño, pero así es; y esto se debe a su definición más sencilla, como la trayectoria de un punto en movimiento, una expresión paramétrica que se entiende “estableciendo cómo cambian las coordenadas de los puntos de la trayectoria en función del citado parámetro”, como explican Rafael Rivera y Macarena Trujillo en su libro Curvas y superficies a lo largo del tiempo. Un viaje de giros inesperados.



A lo largo de sus páginas, este nuevo tomo de la colección Grandes Ideas de las Matemáticas realiza una completa y cercana explicación del conjunto de posiciones que va tomando un punto al variar su ubicación en el espacio (que es lo que le da forma al concepto de la curva) y a su vez acerca al lector a las leyes, los cálculos, las medidas y las ecuaciones que se desencadenan cuando identificamos o trazamos una curva cualquiera, pero que puede llegar, inclusive, a ser hipnótica, como sucede con la familia de las curvas hipocicloides, cicloides y epicicloides.

Precisamente, los autores realizan una especie de árbol genealógico de las curvas para encontrar que estas se agrupan en familias como cónicas, espirales y hélices, óvalos, fractales y otras, modernas y poco habituales, como por ejemplo la catenaria, que inspiró a Gaudí; la de Viviani, que surge de la intersección de una esfera y un cilindro, o hasta la tractriz, una curva de persecución.



“Hablamos también de las curvas humildes, las anónimas, las que no tienen apellidos ilustres que las adelanten a un primer plano (...), nuestra reivindicación es que las reconozcamos, les agradezcamos el trabajo que realizan y sigamos investigando en sus entrañas para generar cultura”, puntualizan Rivera y Trujillo.

Curvas y superficies a lo largo del tiempo. Un viaje de giros inesperados circulará mañana con EL TIEMPO por un precio de 24.900 pesos (la colección completa tiene un costo de 699.000 pesos para suscriptores del Club Vivamos y de 879.900 para los no suscriptores) y podrá adquirirlo en almacenes de cadena, con su vendedor de confianza, llamando al 4266000 en Bogotá o al 018000110990 a nivel nacional, o a través de tienda.eltiempo.com.

PILAR BOLÍVAR

Para EL TIEMPO

