Este viernes 15 de septiembre el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reveló el resumen de la actividad sísmica que se presentó en el país desde el pasado 8 de septiembre. Durante esta semana, según el informe, se registraron 591 sismos, siendo Santander, Arauca y Chocó los territorios con mayor registro de temblores.



Según el informe de la entidad, durante esta semana se destacan dos sismos en Zapatoca, Santander, el 12 y 14 de septiembre, de magnitudes 4,1 y 5,5 en las horas de la madrugada; en Saravena, Arauca, el 13 de septiembre, de intensidad 4.0 a las 6:03 de la mañana, y en El Cantón del San Pablo, Chocó, el 14 de septiembre, de tamaño 5.1 a las 9:25 a. m.



La mayoría de los sismos son imperceptibles para las personas, pero el SGC recomienda a la ciudadanía "estar pendiente para ir interiorizando en la población la idea de que el país es sísmicamente activo y puede llegar a temblar 80 veces al día".



Asimismo, la entidad recuerda que es clave tener una cultura de la prevención del riesgo sísmico, saber qué hacer en caso de un sismo fuerte, identificar las zonas más activas sísmicamente, exigir el cumplimiento de las normas de seguridad de sismo resistencia, junto con la participación de simulacros, en ciertos periodos de tiempo.

¿Puede volver a temblar en Bogotá?

Según el SGC en la historia sísmica de Bogotá, de la cual hay registro, ninguno de los sismos que han afectado a la ciudad ha tenido epicentro en la capital del país. La ciudad ha recibido repercusiones de los sismos en otros territorios y es probable que siga ocurriendo.



En el caso de Bogotá, el registro histórico que registra el SGC está alrededor de siete sismos importantes en los últimos 379 años que han tenido efectos significativos en la ciudad, y el más devastador de ellos se dio exactamente hace 106 años.



Igualmente, la entidad enfatiza que hay que tener en cuenta la historia sísmica de cada territorio, ya que puede dar pistas para estar preparados y mitigar los efectos de un sismo de magnitud considerable en caso de que suceda.



Últimos temblores en Colombia Foto: Servicio Geológico Colombiano

¿Qué relación hay entre los temblores y las altas temperaturas?



Existe una creencia popular que vincula temporadas de mayor calor con la ocurrencia de movimientos telúricos. Algo que varias personas recordaron ante los fuertes sismos que vivieron poblaciones del oriente del país la semana pasada.



El Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada del estudio y monitoreo de este tipo de eventos en el país, explica si detrás de esta creencia popular hay algún sustento.



De acuerdo con el SGC, hasta ahora no existe evidencia científica que respalde la creencia de que entre mayor sea la temperatura en un lugar, más posibilidades existen de que se presenten movimientos telúricos.



"Los sismos son el resultado de la dinámica en el interior de la Tierra, un fenómeno que ocurre en el subsuelo. El calor en la atmósfera, por otro lado, es la energía térmica presente en el aire generada por las dinámicas atmosféricas", explican desde la entidad.



Añaden que, aunque sintamos un calor extremo en la superficie, esto no tiene ningún efecto en el interior del planeta.



"La atmósfera y el subsuelo tienen procesos y dinámicas propias y no están relacionados directamente entre sí. Por eso es importante entender que la

temperatura ambiental no es un indicador de actividad sísmica", aclaran los expertos.



