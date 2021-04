¿Cuánto tiempo tardaría darle la vuelta a la Luna caminando?

¿Cuánto tardaría un astronauta en darle la vuelta a la Luna caminando? Aun cuando el satélite natural de la Tierra parece pequeño, en realidad sería enorme para aquel que quisiera emprender esta travesía.



En un artículo sobre este tema, el portal Live Science sugiere análisis y respuestas, que exigen tener en cuenta toda clase de factores entre los que se cuentan la velocidad a la que se puede caminar sobre la superficie lunar, cuánto tiempo puede dedicarse por día a esta labor (teniendo en cuenta las condiciones) y los retos que impone la topografía.



De acuerdo con la Nasa, 12 seres humanos han pisado la superficie lunar y todos ellos hicieron parte de las misiones Apolo entre 1969 y 1972.



Las imágenes obtenidas daban a entender que desplazarse (o rebotar) entrañaba cierta dificultad, dada la baja gravedad de la Luna (una sexta parte de la gravedad de la Tierra).



Sin embargo, la investigación de la Nasa ha sugerido desde entonces que es posible que los humanos maniobren mucho más rápido que los astronautas del Apolo. En teoría, caminar por la circunferencia de la luna podría hacerse más rápido de lo que se dijo antes.



Durante las misiones Apolo, los astronautas rebotaron alrededor de la superficie a una velocidad casual de 2,2 km / h (1,4 mph), según la NASA. Esta baja velocidad se debió principalmente a sus pesados trajes espaciales presurizados que no fueron diseñados pensando en la movilidad. Si los "caminantes lunares" hubieran lucido trajes menos aparatosos, es posible que les hubiera resultado mucho más fácil moverse.

Imagen de la cara oculta de la Luna, captada por la sonda china Chang'e 4. Foto: EFE

Live Science cita otro estudio de la Nasa (2014), publicado en el Journal of Experimental Biology, que probó qué tan rápido podrían caminar y correr las personas, en un estado de gravedad lunar simulada.



El equipo consiguió que ocho participantes (tres de los cuales eran astronautas) usaran una cinta de correr a bordo de un avión DC-9, que voló trayectorias parabólicas especiales en la Tierra para simular la gravedad en la Luna durante hasta 20 segundos a la vez.



“Este experimento reveló que los participantes podían caminar hasta 5 km / h (3,1 mph) antes de empezar a correr. Esto no solo es más del doble de la velocidad al caminar administrada por los astronautas del Apolo, sino también bastante cerca de la velocidad máxima promedio al caminar de 4.5 mph (7.2 km / h) en la Tierra, según los investigadores”, señalan los autores del artículo.



Al parecer, los participantes lograron estas velocidades rápidas porque pudieron balancear sus brazos con libertad, de manera similar a como corren las personas en la Tierra. Este movimiento pendular creó una fuerza descendente, que compensó parcialmente la falta de gravedad. Una de las razones por las que los astronautas del Apolo fueron tan lentos en la superficie lunar fue porque no pudieron hacer esto correctamente debido a sus trajes gruesos.



A esta nueva velocidad máxima hipotética, se necesitarían unos 91 días para recorrer la circunferencia de la luna de 10.921 kilómetros, sin parar para comer o dormir y sin tener en cuenta factores como la topografía, por ejemplo.



Al establecer un parangón con la Tierra, a esta velocidad, calculan los autores, tomaría alrededor de 334 días caminar darle la vuelta a la circunferencia del planeta (40.075 kilómetros) caminando, aunque en realidad eso sería imposible a causa de los océanos.



Obviamente, no es posible caminar sin parar durante 91 días, por lo que la caminata real alrededor de la Luna tomaría mucho más tiempo.

