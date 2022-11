En muchos remedios caseros uno de los ingredientes infalibles es la caléndula, ya que siempre se ha considerado una planta sanatoria para quemaduras, inflamaciones, golpes en la piel, entre otros. Pero, cuando se trata del consumo ¿qué cantidad se puede tomar en el té?

Antes que nada, ¿qué tan segura es esa planta? Según el portal ‘Medline Plus’, de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, las preparaciones de flor de caléndula probablemente sean seguras para la mayoría de las personas al momento de ingerirlas vía oral, al igual que cuando es aplicada sobre la piel.

Una planta medicinal que sana y alivia las heridas del cuerpo. Foto: iStock

Dado lo anterior, se puede tomar una taza de infusión de caléndula tres veces al día para tratar las inflamaciones del sistema digestivo, como indica ‘Medline Plus’.



De igual manera, se puede usar como remedio para las llagas o ampollas bucales y las inflamaciones de las encías. Sin embargo, tenga presente que la dosis es de una cucharada de la flor fresca o seca por taza de agua caliente.

Funciona como ungüento

La caléndula como crema permite que las heridas cicatricen y sanen rápidamente, especialmente cuando se trata de quemaduras. Foto: iStock

La caléndula utilizada como ungüento funciona para curar rasguños, piel inflamada, manos agrietadas, sabañones, pezones cuarteados por la lactancia, quemaduras de grados menores y acné. Pero, también, puede utilizarse para tratar infecciones por hongos como el herpes, las aftas o el pie de atleta, según el portal citado anteriormente.

La caléndula como aceite

Además de tomar la caléndula o usarla como ungüento, también puede hacerlo en forma de aceite y se aplica en la parte externa del cuerpo para cicatrizar las heridas, tratar estrías, psoriasis o caspa.



Preparación: mezcle las flores de caléndula secas con una taza de aceite de almendras y listo, obtiene su aceite, como lo indica el portal experto en remedios naturales ‘Mejor con Salud’.



Las mujeres prefieren la caléndula en aceite porque les ayuda a mantener su piel hidratada y elimina sus estrías. Foto: iStock

No obstante, esta planta ha hecho parte de los componentes de medicamentos como Dolored, el cual quedó demostrado a través de un estudio que puede ser perjudicial para la salud, porque sus elementos no son naturales.

Dolored, ¿un medicamento errado para su consumo?



El Centro de Investigación Crom Mass, de la Universidad Industrial de Santander (UIS), realizó una prueba de cromatografía al medicamento a base de caléndula llamado Dololed, con el objetivo de identificar sus componentes.

Este medicamento fue prohibido por contener diclofenaco y no ser 100 % natural. Foto: iStock

Antes los estudios realizados, la doctora rusa Elena Stachenko, docente de la facultad de Ciencias de la UIS y encargada del Centro de Investigación, resaltó que en los componentes de Dolored había diclofenaco, lo cual evitaba que dicho medicamento fuera 100 % natural, como decía en su empaque.



En enero del 2020, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria luego de encontrar en cinco lotes del producto fitoterapéutico Dololed rastros de diclofenaco, un antiinflamatorio no esteroideo (Aines) que no está registrado en este medicamento, fabricado con extracto de caléndula.



De hecho, se conoció el testimonio de una mujer, quien no quiso revelar su identidad, que aseguró casi perder la vida a causa de dicho medicamento, según sus declaraciones en EL TIEMPO.



Por ello, para ese mismo año, Dolored, el cual se vendía como un producto fitoterapéutico de caléndula 100 por ciento natural dejó de salir al mercado. El dueño del laboratorio Pronabell, Luis Edgar Moreno, anunció que el producto había dejado de producirse, luego de haber encontrado diclofenaco en sus componentes.

