Si algo dejó el 2021 fue el inicio formal competitivo del turismo espacial. El año pasado fuimos testigos de cómo los vuelos suborbitales de compañías como Blue Origin, Virgin Galactic despegaban con Jeff Bezos y Richard Branson a bordo, y cómo la propuesta orbital de SpaceX, con su misión Inspiration4, le daba vueltas a la Tierra durante tres días.



Ante estos logros el 2022 presenta el desafío de realizar este tipo de servicios con mayor frecuencia y confiabilidad, para hacer de este negocio una realidad. Hasta que eso ocurra, le contamos cuánto puede costar actualmente salir del planeta.



Blue Origin

Despegue del cohete New Shepard Foto: AFP

Aunque la compañía de Jeff Bezos se ha negado a declarar públicamente el precio de un boleto para volar a bordo del New Shepard en un viaje suborbital, de acuerdo con declaraciones dadas por el magnate, estarían cerca a los 100 millones de dólares en ventas hasta el momento, pero no está claro cuántos poseedores de boletos incluye esa cifra.



Después de volar él mismo al espacio, Bezos comentó que no saben exactamente cuándo anunciarán públicamente el precio de sus viajes, aunque continuan con ventas privadas. La única cifra de referencia con la que se cuenta son los 28 millones de dólares por los que se subastó uno de los puestos del primer vuelo tripulado de la compañía.



Duración: aproximadamente 10 minutos.



Altura: 100 kilómetros.

Virgin Galactic

El primer viaje oficial de Virgin Galactic al espacio duró alrededor de una hora. Foto: Virgin Galactic

De acuerdo con el diario The New York Times, los boletos para viajar hacia el borde del espacio en el SpaceShipTwo de Virgin Galactic aumentaron a 450.000 dólares en agosto pasado cuando la compañía reabrió la venta de boletos después de una pausa de un año. Antes el precio era de 250.000 dólares.



De hecho el empresario colombiano David Mendal, quien está a la espera de volar en uno de los próximos vuelos de la empresa de Richard Branson, ha asegurado que pagó un depósito inicial de 50.000 dólares y espera que el costo total sea de 200.000 dólares.

También se habla de viajes más caros, de unos 600.000 dólares, destinados para investigaciones científicas.



Duración: una hora entre el despegue y el aterrizaje, pero solo unos minutos de microgravedad.



Altura: 80 kilómetros.

SpaceX

Cada asiento tuvo un pilar de la misión asignado: el liderazgo, la esperanza, generosidad y prosperidad. Foto: Twitter @SpaceX

Los vuelos a la órbita, que van mucho más alto que los viajes de Blue Origin o Virgin Galactic y tiene una mayor duración, son mucho más caros. Por ejemplo, tres pasajeros de la Estación Espacial Internacional (EEI) pagarán 55 millones de dólares cada uno por sus asientos en un cohete SpaceX, comprado a través de la empresa Axiom Space.



El precio que pagó Jared Isaacman a SpaceX para llevar a una tripulación de cuatro civiles a orbitar la Tierra en la misión Inspiration4 no fue revelado, pero es de suponer que se trató de decenas de millones de dólares.



Duración: depende del plan de vuelo. Inspiration4 orbitó durante tres días. Las estadías en la EEI pueden ser más prolongadas.



Altura: 585 kilómetros.



Además de sus vuelos comerciales a la órbita terrestre, SpaceX también ofrece opciones a la órbita lunar. De hecho, si ya está decidido a emprender su viaje puede contactar a la compañía a través de su página web.

World View

World View Enterprises está desarrollando un sistema basado en globos con el que espera llevar a personas a la estratosfera, no es un vuelo espacial pero es una opción para ver la Tierra desde otra perspectiva. Según ha anunciado la compañía, los primeros vuelos comerciales están previstos para principios de 2024.



La propuesta contempla viajes que durarán de seis a ocho horas y llevarán a los pasajeros a una altitud de al menos 30.000 metros, donde podrán ver la curvatura de la Tierra contra la negrura del espacio. Pero la experiencia general durará cinco días, un recorrido por sitios de belleza natural y significado cultural e histórico.

Space Adventures

Yusaku Maezawa Foto: AFP

La empresa estadounidense Space Adventures ha sido una de las pioneras en esta historia del turismo espacial. Ocho misiones, cuyos protagonistas fueron multimillonarios, fueron lanzadas a la EEI en la década de 2000 por esta compañía a bordo de cápsulas Soyuz. Iniciativas que se pausaron después de que el programa del Transbordador Espacial de la Nasa se retirara en 2011, dejando a la nave rusa como la única opción para transportar incluso a astronautas profesionales a la EEI.



Ahora la empresa también ha entrado a formar parte de esta nueva etapa de los viajes espaciales comerciales. A finales de 2021 planeó el vuelo del multimillonario japonés Yuzaku Maezawa, quien viajó a bordo de una cápsula y un cohete Soyuz con destino a la EEI, donde pasó 12 días. Space Adventures no reveló cuánto costó esta aventura pero los medios japoneses estiman que ha gastado más de 100.000 millones de yenes (más de 90 millones de dólares).





REDACCIÓN CIENCIA

