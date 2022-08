La lluvia de estrellas más esperada del año está cerca de apreciarse. Este fenómeno, que se inicia desde julio y termina a finales de agosto, tendrá su pico en las noches del 12 y 13 de este mes.

La lluvia de meteoros de las Perseidas, también conocida como las 'Lagrimas de San Lorenzo', es una de las más visibles en el cielo nocturno con 50-100 estrellas fugaces a la hora, y, además, sucede en la mitad del verano del hemisferio norte, cuando los cielos están más despejados.



Este año, no obstante, se podría presentar un problema que dificultaría su apreciación. "Lamentablemente, el pico de las Perseidas de este año verá las peores circunstancias posibles para los observadores”, indicó el astrónomo Bill Cooke, quien dirige la oficina de Medio Ambiente de Meteoroides en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA.

Las lluvias de estrellas se producen cuando minúsculas partículas de polvo, procedentes de algún cometa, entran en la atmósfera terrestre. Foto: iStock

"La mayoría de nosotros en América del Norte normalmente veríamos 50 o 60 meteoros por hora", señaló. “Pero este año, durante el pico normal, la Luna llena reducirá eso a 10-20 por hora en el mejor de los casos”, advirtió el experto.



La Nasa explique que la Luna es mucho "más brillante que cualquier otra cosa en el cielo nocturno, y eliminará todo, excepto las Perseidas más brillantes, ya que atraviesan nuestra atmósfera y se queman en lo alto".

Así podrá ver la lluvia de estrellas

La Nasa recomienda observar la lluvia de las Perseides en las horas previas al amanecer, aunque también podrán apreciarse desde las 10 de la noche. No es necesario, recuerda la entidad, disponer de equipo especiales.



"Probablemente este no sea el mejor año para hacer un viaje especial para ver las Perseidas, pero si te encuentras afuera entre la medianoche y el amanecer del 13 de agosto, no olvides mirar hacia arriba. Nunca se sabe: es posible que atrape uno de los brillantes meteoritos de las Perseidas que desafían el resplandor de la Luna", indica la Nasa.

¿Qué son las Perseides?

Son los restos de escombros del cometa Swift-Tuttle, una pesada 'bola de nieve' compuesta de hielo, roca y polvo, que orbita nuestro Sol cada 133 años. El cometa fue visible por última en 1992 y no volverá a pasar por la Tierra hasta 2125.



El evento anual se conoce también como 'las Lágrimas de San Lorenzo', en honor al último de los siete diáconos de la iglesia romana martirizados por el emperador Valeriano en agosto del año 258.



