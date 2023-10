¿Cuándo será el próximo eclipse solar en Colombia? Le contamos

El sábado 14 de octubre Colombia vivió uno de los eventos astronómicos más esperados de la década: un eclipse anular de Sol.



Desde diferentes partes del país, entre estos Bogotá, Cali, el desierto de La Tatacoa, Chocó, Risaralda y Huila pudieron apreciar este fenómeno de mejor manera.



A partir de las 11:40 de la mañana, los colombianos tuvieron la oportunidad de presenciar el eclipse anular de sol, el fenómeno en el que la Luna ocultó la luz del Sol formando un anillo de oro –o de fuego como lo llaman– alrededor del satélite natural.



El revuelo que generó el eclipse en algunos contrastaba con otros desprevenidos que no entendían qué sucedía. En el centro de Bogotá, José Cruz venía de enterarse "que había un eclipse" en su trabajo, en la plaza de Paloquemao; a su paso se encontró con las largas filas del Planetario de Bogotá, donde se calcula que se reunieron unas 6.500 personas para ver el fenómeno.



“A mí me tocó uno hace años, cuando estaba en el internado –dice Cruz sobre el eclipse de Sol–. Pero nos guardaron, no nos dejaron ver nada porque eso dañaba los ojos”.

El desierto de la Tatacoa fue uno de los puntos de avistamiento Foto: EL TIEMPO

¿Qué es un eclipse de Sol?

Un eclipse de Sol ocurre cuando la sombra de la Luna cae sobre la Tierra de modo que un observador en la superficie terrestre verá que una porción del disco del Sol queda cubierto total o parcialmente por la Luna.



"Si en algunos instantes el disco del Sol resulta tapado completamente por la Luna el eclipse se llama total, y es posible observar directamente algunos sectores de la atmósfera y el exterior del Sol, como las llamaradas y la corona solar", indica José Gregorio Portilla, profesor titular (PhD, MSc) del Observatorio Astronómico Nacional.



Y agrega: "En el caso de que a lo largo de la duración del eclipse siempre se vea solo una parte del disco solar cubierta por la Luna, es de tipo parcial y siempre será necesario tener las debidas precauciones, pues la luz que emite el Sol es tan intensa que aún estando una pequeña fracción del Sol aún sin cubrir, puede ocasionar daños irreparables a la retina del ojo".

Ya venden gafas especiales para ver el eclipse solar Foto: Milton Díaz / El Tiempo

¿Qué tan frecuentes son los eclipses de Sol?

En el transcurso de un año, explica el profesor, se pueden presentar entre dos y cinco eclipses de Sol.



"Pero hay que advertir que, por su naturaleza, los eclipses de Sol son solo visibles en una parte muy limitada de la superficie de la Tierra, a diferencia de los eclipses de Luna, los cuales se pueden ver en cualquier lugar del planeta siempre y cuando la Luna se ubique sobre el horizonte del observador", detalla Portilla.



Entre tanto, informa que el próximo eclipse de Sol que se verá en Colombia ocurrirá el 26 de febrero de 2028.



"Será también anular y solo se podrá ver bien el anillo en el departamento del Amazonas. Los siguientes eclipses de Sol que se observarán en territorio colombiano (en los años 2038, 2049, 2056 y 2067) serán también de tipo anular. Solo hasta el año 2071, específicamente el 23 de septiembre, se podrá observar un eclipse total de Sol en nuestro país", afirma el docente.



