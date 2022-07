Una pregunta existencialista alguna vez habrá rondado su cabeza: ¿cuándo será el fin del universo? Decenas de producciones cinematográficas, literarias, artísticas y más han presentado una versión de lo que serían nuestros últimos días acompañados, casi siempre, de caos.



Cosmin Andei, Anna Ijjas y Paul J. Steinhardt, físicos e investigadores de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, dieron con un escenario similar, en el cual la energía oscura hace que el universo entre a una fase de desaceleración y, a grandes rasgos, se acabe.

“¿Qué tan pronto podría ocurrir esta transición? ¿Y en qué punto sería detectable? Las conclusiones son que la transición podría ser sorprendentemente pronto (…)”, advierten.

La energía oscura

En un artículo publicado recientemente en la revista científica ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, el equipo sustenta su teoría en la energía oscura conocida como quintaesencia y que, según ellos, ha permitido la expansión del universo.



Sin embargo, llegará un día en el que “la expansión acelerada que se observa actualmente cesará; poco después, la expansión llegará a su fin por completo; y el universo pasará a una fase de contracción lenta”, anunciaron.

'Llegará un día en el que la expansión acelerada que se observa actualmente cesará'. Foto: iStock

¿De cuántos años estamos hablando? Para los investigadores sería en los próximos 65 millones de años, en los cuales nuestro hábitat entrará a una fase de desaceleración. Dentro de 100 millones de años no habrá más expansión y restarían otros millones de años -sin precisar- para el fin.



“Estos intervalos de tiempo mínimos antes del final de la aceleración y el final de la expansión son sorprendentemente breves, cosmológicamente hablando. (…) El tiempo mínimo que queda antes del final de la expansión, por ejemplo, es aproximadamente igual al período desde que la vida ha existido en la Tierra”, se lee en el artículo citado.

¿Qué pasaría en el fin?

El estudio buscó establecer una línea de tiempo con las transformaciones que ha tenido la quintaesencia desde que existe el universo. Gracias a ello, crearon un modelo a futuro de cómo cambiarían las propiedades de la energía, según reseñó el portal especializado ‘Science Alert’.



Aunque encontraron el período de tiempo en el que el espacio deje de crecer, no lograron “detectar los dramáticos eventos cósmicos que se avecinan” o en qué forma exacta se acabaría lo que conocemos.

La materia se vaporizaría por las altas temperaturas, dice el estudio. Foto: iStock

No obstante, piensan que el universo se “recalentaría a temperaturas muy por encima de la escala electrodébil que probablemente vaporizaría toda la materia preexistente que no sean los agujeros negros”. En términos sencillos: habría una temperatura extremadamente alta que eliminaría todo.



Para claridad, los científicos enfatizan en que su teoría no puede ser aún ratificada, pero “el escenario no es descabellado. De hecho, encaja con teorías recientes de cosmología cíclica y conjeturas sobre la gravedad cuántica”.

“El final de la expansión podría ocurrir sorprendentemente pronto”, reiteraron para concluir su publicación.

