¿Cuándo se considera al coeficiente intelectual ‘alto’?

Medir la inteligencia de las personas ha sido una incansable preocupación de la psicología. De hecho, la medición de las habilidades y funciones mentales cuenta con su propia disciplina: la psicometría.



Y de ahí nace uno de los conceptos que más ha fascinado a los profesionales que se dedican a esta área: el Coeficiente intelectual, también llamado cociente intelectual (CI, o IQ, por sus siglas en inglés).



Se trata de un valor numérico otorgado por pruebas especializadas que, se supone, logran medir la inteligencia de las personas. Ha sido tal su impacto, que a raíz de ellas han surgido términos como ‘superdotado’, para referirse a personas con resultados altos en las pruebas.



Cabe aclarar que dicha forma de calcular la inteligencia ha sido cuestionada por muchos sectores, ya sea porque califican a la psicometría como una pseudociencia o porque se le acusa de no presentar resultados comparables o de evaluar solo ciertas competencias (principalmente lógica matemática, comprensión verbal y rapidez de procesamiento), contrario a la también conocida teoría de inteligencias múltiples (que incluye conceptos como inteligencia musical, visual, emocional o corporal).



También se les cuestiona por no tener en cuenta aspectos propios del ser humano como el bagaje cultural.



De cualquier forma, la medición del CI sigue siendo ampliamente utilizada. De hecho, en países como Estados Unidos se aplica para determinar qué estudiantes pueden entrar a programas académicos diseñados para superdotados.



Aunque existen diferentes pruebas para medir el CI, todas usan una escala similar en la que la puntuación es de 100 el del promedio. Una de las más utilizadas en la actualidad es la Escala Wechsler de Inteligencia para Adultos (WAIS), la cual establece las siguientes calificaciones:



130 y más: Muy superior



120-123: Superior



110-119: Alto promedio



90-109: Promedio



80-89: Bajo promedio



70-79: Muy bajo



69 o menos: Extremadamente bajo.



En cualquiera de las pruebas que se use, por lo general a partir de un CI de 110 se está encima del promedio. Pero se trata de una persona superdotada cuando el CI supera los 120 puntos. Se empiezan a considerar “genios” a personas con un CI de 130 o más, según la escala.



¿Cómo puedo medir mi CI?

Es común que una persona quiera saber cuál es su coeficiente intelectual. Sin embargo, hacerlo no es una tarea tan sencilla.



Existen muchas páginas en Internet y aplicaciones móviles que prometen aplicar un test que darán resultados confiables del CI. Sin embargo, ninguna de ellas funciona.



Esto debido a que las pruebas utilizadas internacionalmente cuentan con una serie de estándares de diseño, formulación y aplicación con los que se pretende garantizar la fiabilidad de los resultados.



Para conocer su CI debe dirigirse a organizaciones dedicadas a ellas, como Mensa International, una asociación de superdotados de origen británico con presencia en Colombia. Existen otros centros psicológicos y universitarios que realizan este tipo de pruebas.



