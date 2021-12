Hasta el siglo XVIII, y desde la época griega, la euclídea era la base de todas las geometrías. Los cinco postulados de Euclides imperaron hasta finales de 1700 y la primera mitad de 1800, cuando empezó a ser imposible para los matemáticos de la época demostrar el quinto precepto, según el cual “por un punto exterior a una recta pasa únicamente una sola paralela”.



Y es que, a diferencia de los otros cuatro, este dogma no era demostrable de manera empírica ni inducía a la experiencia. Sin embargo, en la búsqueda inagotable de una manera de lograr dicha demostración, personajes como János Bolyai (1802-1860), Nicolai I. Lobachevski (1793-1856) y J. C. Friedrich Gauss (1777-1855) no solo dedicaron varios años de sus vidas, sino que fueron más allá, configurando otras geometrías que demostraban de manera coherente y posible el mundo físico.



La hiperbólica fue una de ellas y, por sus alcances al permitir corroborar por sí misma los cuatro primeros dogmas euclídeos, llenó de orgullo a uno de los matemáticos más obsesos con el estudio de las paralelas, Bolyai, quien no dudó en afirmar: “He creado un universo nuevo de la nada”, después de descubrir la geometría hiperbólica.

Además de convertirse en una de las estrategias ideales para medir distancias astronómicas, la geometría hiperbólica (junto con la otra no euclídea, la elíptica) llevó a la interrelación entre las matemáticas y la física; inclusive, en el debate gestado por el nacimiento de las geometrías no euclídeas –se buscaba saber a ciencia cierta cuál de las geometrías describía de la mejor manera posible el mundo físico– intercambiaron posturas las mejores mentes del siglo XIX, desde Riemann hasta Einstein.



Aunque en el estudio del núcleo atómico o en la teoría de la relatividad se usen las geometrías hiperbólica y elíptica (las que niegan el quinto postulado de Euclides), los matemáticos modernos insisten en no pensar que la geometría euclídea está mandada a recoger. “La geometría euclídea quizá sea más visible en el quehacer cotidiano, pero convive con las demás. En porciones pequeñas de superficies (tanto de la pseudoesfera como de la esfera), la geometría euclídea y sus resultados se asemejan a la hiperbólica y la elíptica”, insiste Joan-Vicenç Gómez i Urgellés en el tomo número 21 de la colección Grandes Ideas de las Matemáticas.

