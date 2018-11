¿Cuáles son las misiones espaciales no tripuladas más importantes?

El aterrizaje de la sonda Mars InSight en Marte, el pasado lunes, fue un hito de la humanidad en la exploración espacial.



Esta nave sobrevivió al dificultoso ingreso a la atmósfera marciana. La Nasa calificó la operación como “perfecta”, ya que la activación del paracaídas, el despliegue de las patas de la sonda y la reducción de la velocidad de 19.800 a 8 kilómetros por hora, se llevaron a cabo en apenas 8 minutos.

Sin embargo, esta no es la primera vez que envían una nave no tripulada al espacio. De hecho, desde hace varias décadas se están haciendo estas misiones para expandir los horizontes del conocimiento humano.



David Tovar, del grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia, calcula que hasta el momento ya van más de 300 misiones, las cuales han representando un gran reto para la ingeniería.



Por ejemplo, Tovar explica que el control de estas naves se hace mediante ondas de radio, las cuales pueden demorarse varios minutos dependiendo de cuan lejanas estén de la Tierra.



Para Marte, por ejemplo, el envío de las órdenes a través de estas ondas pueden tardar hasta 20 minutos.



Esta son algunas de las misiones espaciales no tripuladas, según este experto, más importantes en la historia de la humanidad.

'Mars Exploration Rover'

'Mars Exploration Rover' es una misión que hace parte de los esfuerzos de la Nasa para profundizar en el conocimiento sobre Marte. Foto: Cortesía Nasa

Para explorar Marte se han enviado varias misiones espaciales. Una de las más conocida es la 'Mars Exploration Rover'.



En palabras de Tovar, los 'Rover' son una suerte de carros que se mueven por la superficie del planeta rojo estudiando su composición, la superficie, las rocas y diferentes aspectos de la topografía marciana.



Entre los 'Rover' más conocidos está el 'Opportunity', el cual fue lanzado en el 2003, y el 'Curiosity' (lanzado en el 2011).

'Mars Odyssey'

Imagen del orbitador Mars Odyssey. Foto: Cortesía Nasa

Para la exploración en Marte, la Nasa tiene otros artefactos que no son vehículos. Hay otras naves que son los 'orbitadores' espaciales, los cuales están enviando constantemente información.



"El propósito de los 'orbitadores' es estudiar los procesos y composición atmosférica, la velocidad de los vientos y recolectar pistas sobre cómo fue la evolución de Marte y por qué se quedó sin agua.



Esta nave fue lanzada en el año 2001.

'Mars Express'

Esta es una representación gráfica de cómo se ve Mars Express. Foto: Cortesía ESA

La Agencia Espacial Europea (ESA) también ha contribuido con proyectos para la exploración espacial.



Su sonda 'Mars Express' fue gran noticia a mediados del 2018, luego de que un grupo de científicos descubriera un depósito de agua líquida subterránea en el Polo Sur de Marte.



"La ESA encontró un depósito de agua a 1.5 km de profundidad (...). Eso fue un gran logro porque la Nasa siempre ha buscado evidencias contundentes de agua líquida", expresó Tovar.

Voyager

Los Voyager 1 es el objeto hecho por el hombre más lejano de la Tierra. Foto: Cortesía ESA

El 20 de agosto de 1977, la Nasa envió al espacio la Voyager 2. Luego, 16 días después, enviaron la Voyager 1.



Estas sondas tenían el propósito de explorar Júpiter y Saturno, y luego Urano y Neptuno.



Sin embargo, una vez cumplieron este propósito, empezaron una misión 'sin fin': patrullar los confines del espacio.



Hoy, la Voyager 1 es el objeto hecho por el hombre más lejano de la Tierra y alcanzó en el 2017 el espacio interestelar.



ELTIEMPO.COM - APP