Hace 61 años un hombre de estatura baja y gran sonrisa fue la primera persona en el mundo en contemplar la Tierra desde el espacio, Yuri Gagarin. Con 31 años, este cosmonauta soviético se convirtió en héroe y llevó a su país a alardear de este hecho durante años, incluso, a hacer propaganda política. No obstante, 7 años después de la hazaña, Gagarin sufría un accidente que lo llevó a la muerte y que hasta el momento es objeto de estudios e investigaciones.

¿Quién era Yuri Gagarín?

Yuri nació en el pueblo de Klúshino cercano a la ciudad de Gzhatsk, que años después llevaría su apellido ‘Gagarin’. De joven trabajó en una industria de fundición de acero y más adelante se incorporaría como piloto a la Fuerza Aérea Soviética, donde decidió hacer parte del programa espacial de la URSS. Allí, pasaría todas las pruebas físicas, además de contar con los 1.57 metros de estatura necesarios para convertirse en cosmonauta, registra ‘National Geographic’.



De esta manera, el 12 de abril de 1961, este hombre se convirtió en el primer humano en el espacio exterior y solo tuvo palabras para expresar que todo lo que había hecho y vivido había sido para vivir ese momento. La nave Vostok 1 voló por el espacio por aproximadamente 108 minutos, para entrar en órbita y luego en el transcurso alrededor de la Tierra.

Hasta el momento no hay una información verificada sobre el fallecimiento de Gagarin. Foto: Agencia espacial rusa / Archivo EL TIEMPO

Al volver a casa y luego de descender en paracaídas a tierra firme, Gagarín se convirtió en héroe nacional, siendo condecorado con la Orden de Lenin. Fue nombrado miembro de la ‘Misión de la paz’, lo que le permitió viajar por el mundo para promocionar su hazaña.



El cosmonauta no volvería a salir a la atmósfera terrestre, pero sí seguiría esta vez como piloto de aviones, profesión que le quitó la vida en un vuelo de entrenamiento.



Así murió Yuri Gagarin

Existen algunas teorías sobre el fallecimiento de Yuri. La primera de ellas contada por Aleksey Leonov, ex astronauta y primer hombre en caminar en la luna, dice que fue un jet supersónico Su-15 que estaba siendo probado ese día, puesto que esta aeronave debía volar a 10.000 metros de altura y no a 500 como lo estaba haciendo, reporta ‘El Cronista’.



Esta "violación del procedimiento provocó que la onda de choque afectara el vuelo de Gagarin. Los datos del informe sugerían que los dos jets no debieron haber estado a más de quince kilómetros de distancia", aseguró Leonov.



Otra teoría es la que reporta una investigación del Archivo presidencial Ruso que asegura que la causa del accidente aéreo sería una maniobra brusca que ocasionó un choque con un globo meteorológico, cuyo efecto sería el de una caída en espiral ascendente.



También, se afirma que Gagarín fue recluido en un sanatorio mental, tras ver que su carrera se encontraba en descenso, así como también que fue asesinado por la KGB, servicio de inteligencia ruso, por haber realizado un vuelo no autorizado y a una altura no adecuada en un vuelo supersónico, no obstante, ninguna de estas teorías ha sido ratificada.

