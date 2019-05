¿Qué tan profundo es el océano? Parece una pregunta trivial, pero no lo es.

¿Qué tan profundo es el océano? Parece una pregunta trivial, pero no lo es.



Dependiendo del lugar donde se mida su profundidad, esta varía de manera considerable, debido, principalmente (pero no exclusivamente), a un factor: la tectónica de placas.



Gracias a la presencia de las placas tectónicas en la Tierra, existen regiones del fondo marino que son topográficamente más altas y más bajas.



Alfred Wegener, geofísico y meteorólogo alemán, sugirió en 1915 que los continentes se desplazaban sobre el suelo oceánico, y aunque actualmente sabemos que no solo la corteza continental sino también la oceánica se desplazan sobre el manto terrestre como barcos sobre el mar, la idea de Wegener finalmente fue refinada a lo largo de la historia, otorgándole el crédito como el pionero de la deriva continental y la tectónica de placas.



Gracias al desplazamiento de estos segmentos de litósfera (la delgada capa superficial de la Tierra que se fractura cuando se aplica esfuerzos), es que existen regiones en las que se crea y se destruye corteza terrestre, dando así paso a las dorsales meso-oceánicas y las fosas marinas, respectivamente.



Las dorsales meso-oceánicas son extensas cordilleras en el fondo marino, producto del ascenso del magma a través de la corteza oceánica. En estas partes del planeta, la corteza se está ‘rasgando’ y, ahí, la topografía del suelo oceánico es ligeramente más alta, por lo que en los puntos de mayor altura la profundidad del océano es de aproximadamente 2 kilómetros, mientras que a medida que nos alejamos lateralmente de ella, la profundidad aumenta considerablemente, alcanzando alrededor de 4 kilómetros.



Por otro lado, las fosas marinas, asociadas a zonas de subducción (regiones donde la corteza oceánica se mete por debajo de la corteza continental), son bastante profundas. Es precisamente en la fosa de las Marianas en donde se encuentra el abismo Challenger, considerado, hasta hoy, como el punto más profundo de la Tierra (10.994 metros).



Como dato curioso, sabemos que las profundidades oceánicas han sido exploradas en menor medida que la superficie de Marte (solamente un 5 por ciento). Es por esto que hay lugares que podrían ser mucho más profundos en el fondo marino y que están esperando a ser descubiertos por los científicos.



DAVID TOVAR