Calcule la verdadera edad de su perro con este método científico

Uno de los datos más buscados por las personas que tienen mascotas es la edad de sus amigos peludos en años humanos. En el caso de los perros es común escuchar que el dato se consigue multiplicando cada año por siete.



Así, un perro que recién cumplió su segundo año de vida, tendría 14 años humanos y uno que ya tiene 5 años, tendría 35.



Sin embargo, un estudio hecho por investigadores de la Universidad de California en San Diego (EE. UU.) revela que esto no es tan exacto.

El director de la investigación fue Trey Ideker, un profesor de la Facultad de Medicina de ese centro educativo. Mientras tanto, Tina Wang, una doctora que había trabajado con Ideker, fue quien tuvo la idea de estudiar a los perros.

Anteriormente, Ideker ya había hecho algunos 'relojes epigenéticos' que le permitían determinar cuál era la edad de las células de personas específicas, después de analizar sus genes. "Los cambios epigenéticos proporcionan a los científicos pistas sobre la edad de un genoma", dijo Ideker en un comunicado compartido por la Universidad de California en San Diego (Ucsd).



Estos 'relojes' se han hecho en numerosas ocasiones, no obstante, su utilidad es limitada, pues solo se pueden aplicar en sujetos demasiado específicos. "Siempre miramos a los humanos, pero son un poco aburridos", explicó Ideker.



"Wang me convenció de que debíamos estudiar el envejecimiento de los perros de manera comparativa", añadió.

Para los investigadores, conocer más de la forma en la que envejecen los caninos no solo era un capricho de amos (Wang tiene un perro llamado 'Balli' que inspiró el estudio), sino que también podía aportar datos que podrían ayudar en el tratamiento de distintas enfermedades.



"Los veterinarios con frecuencia usan la proporción de 1: 7 años para determinar la edad de un perro y utilizan esa información para guiar las decisiones de diagnóstico y tratamiento", señaló Ideker.



Para llevar a cabo la investigación, él, la doctora Wang y otros profesionales de distintas instituciones, analizaron las muestras de sangre de 105 perros de raza labrador retriever. Revisaron cómo cambiaban los patrones de los grupos metilo (que son etiquetas químicas) en los genomas de humanos y perros.



Uno de los resultados más sorprendentes es que ambas especies no envejecen al mismo ritmo. O sea, que no se puede saber cuántos años tiene un perro haciendo una multiplicación lineal.



El estudio sostiene que cuando un canino es joven, envejece más rápido que un humano que tiene una edad análoga. Sin embargo, a medida que llega a la madurez, su proceso de envejecimiento se va desacelerando.



Con el objetivo de ilustrar los resultados del estudio, los investigadores hicieron un jocoso plano de coordenadas. En el eje 'y', que se dibuja de forma vertical, distribuyeron fotografías del actor Tom Hanks a lo largo de su carrera. Mientras tanto, en el eje 'x', pusieron fotos del proceso de envejecimiento de un labrador.

Foto: Cortesía Cell Press

Para calcular cuántos años humanos tiene su perro basta con que ponga el dedo en la edad de este, donde dice 'dog years'. Luego súbalo a la línea roja y después arrástrelo hacia la línea vertical que dice 'human years'.



Según el método, un perro con 1 año de edad tiene cerca de 30 años humanos, mientras que uno con 6, tendría alrededor de 60.



Aunque esta forma de calcular el envejecimiento tiene datos exactos, los investigadores señalan que puede variar entre razas, sobre todo teniendo en cuenta que para hacer el estudio solo se utilizaron perros labradores.

