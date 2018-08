La misión New Horizons avista el umbral que delimita el sistema solar

La nave espacial New Horizons de la Nasa, que navega por el cinturón de Kuiper, ha detectado un misterioso resplandor ultravioleta que parece emanar cerca del borde del sistema solar.

Ese resplandor puede venir de una pared de hidrógeno largamente buscada que representa dónde disminuye la influencia del Sol, según informa el equipo de New Horizons en Geophysical Research Letters.



“Estamos viendo el umbral entre estar en el vecindario solar y estar en la galaxia”, dice el miembro del equipo Leslie Young, del Southwest Research Institute, con sede en Boulder, Colorado.



Incluso antes de que New Horizons volara más allá de Plutón en 2015, la nave espacial estaba escaneando el cielo con su telescopio ultravioleta para buscar señales de la pared de hidrógeno. A medida que el Sol se mueve a través de la galaxia, produce una corriente constante de partículas cargadas, llamadas viento solar, que inflan una burbuja alrededor del sistema solar llamada heliosfera.



Justo al otro lado del borde de esa burbuja, unas 100 veces más lejos del Sol que la Tierra, los átomos de hidrógeno no cargados en el espacio interestelar deberían disminuir cuando colisionan con las partículas del viento solar. Esa acumulación de hidrógeno, o pared, debería dispersar la luz ultravioleta de una manera distintiva.



Las dos naves Voyager vieron señales de tal dispersión de luz hace 30 años. Una de ellas ha salido de la heliosfera y ha perforado el espacio interestelar.

New Horizons es la primera nave espacial en posición de verificar las observaciones de las Voyager. Escaneó el cielo ultravioleta siete veces entre 2007 y 2017, informaron el científico espacial Randy Gladstone, del Southwest Research Institute, en San Antonio, y sus colegas.



Cuando la nave espacial viajó, vio que la luz ultravioleta cambiaba de una manera que admite las observaciones de hace décadas. Las tres naves espaciales vieron más luz ultravioleta más lejos del Sol, más de lo esperado si no hay pared. Pero el equipo advierte que la luz también podría ser de una fuente desconocida más alejada en la galaxia.



“Es realmente emocionante si estos datos son capaces de distinguir la pared de hidrógeno”, dice el científico espacial David McComas, de la Universidad de Princeton, que no participó en el nuevo trabajo, informa Science News. Eso podría ayudar a determinar la forma y la variabilidad de los límites del sistema solar.



Después de que New Horizons sobrepase el objeto del sistema solar exterior Ultima Thule el día de Año Nuevo 2019, la nave continuará buscando el muro aproximadamente dos veces al año hasta el final de la misión, con suerte 10 a 15 años a partir de ahora, dice Gladstone.



Si la luz ultravioleta cae en algún punto, New Horizons puede haber abandonado la pared en su espejo retrovisor. Pero si la luz nunca se desvanece, entonces su fuente podría estar más adelante y venir de algún lugar más profundo del espacio, dice el miembro del equipo Wayne Pryor, del Central Arizona College, en Coolidge.



EUROPA PRESS