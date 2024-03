‘Creo que encontrar vida en Marte es posible’: ex director del Planetario de Beijing

En países como China, donde la contaminación puede dificultar muchas veces la observación de las estrellas, los planetarios se han convertido en una alternativa para que niños y adultos tengan la oportunidad de experimentar de alguna manera la conexión que por milenios han establecido los seres humanos con la inmensidad del universo.

Una de las instituciones de mayor tradición en este campo en el país asiático es el Planetario de Beijing, el primero a gran escala que se construyó en Asia y que abrió sus puertas al público en 1957. Una institución con la que el Planetario de Bogotá entabló una alianza, en el marco del Festival Astronómico de Villa de Leyva, con la que esperan intercambiar contenidos y conocimientos.

Por este motivo, el astrónomo chino Zhu Jin, quien durante 22 años fue el director del planetario asiático y ahora sigue vinculado a él como investigador y editor jefe de la revista Amateur Astronomer, visitó Villa de Leyva (Boyacá), como uno de los invitados especiales que hicieron parte de la 27° edición del festival. Desde ahí habló con EL TIEMPO sobre el poder que tiene China hoy como potencia espacial y la importancia de los planetarios como escenarios que nos acercan a la ciencia.

¿Puede contarnos más sobre la historia del planetario?

Nuestro planetario es el primero de China, y también el primero de mayor tamaño de la zona de Asia Oriental. Este año es muy importante para nosotros porque es el centenario de nuestro instrumento de proyección y también del museo. Todos los planetarios del mundo celebran el inicio de su actividad, que es muy importante para la humanidad, especialmente en el campo de la educación científica. En China, nuestro planetario se construyó centrado en la educación para el público, especialmente para los jóvenes estudiantes. El antiguo edificio estuvo allí durante más de 60 años, pero en 2004 construimos uno nuevo.

De su experiencia como exdirector, ¿cómo ha evolucionado esta institución y cuáles son sus metas actuales?

Ahora tenemos una tecnología más potente y actualizada, porque para los planetarios la tecnología se desarrolló muy rápido en los últimos 30 años. Antes, utilizaban el proyector óptico o mecánico para mostrar el cielo, pero debido al desarrollo de los proyectores digitales y las tecnologías informáticas, muchos planetarios ya no los utilizan. En nuestro planetario tenemos dos cúpulas, por lo que hay una original que todavía mantiene los proyectores ópticos, ya que dan, en la mayoría de los casos, mejor calidad para las estrellas si quieres tener la sensación casi real de la noche oscura porque, debido a las condiciones meteorológicas y a muchas otras cosas, a la gente de la ciudad no le resulta tan fácil salir a la calle a ver el cielo. En la actualidad eso sigue siendo muy poderoso para el planetario, especialmente para la educación de los jóvenes, para animarles a que no solo se preocupen por todo dentro de la Tierra, sino también por el universo.

¿Por qué cree que los planetarios son importantes para la divulgación de la ciencia?

Son muy importantes, en especial porque la astronomía, a diferencia de otros temas de ciencia, no se concentra en cosas cercanas como la Tierra y la gente, sino que lo que nos interesa es lo que está lejos de nosotros. Pero creo que este tipo de pensamiento es importante para los jóvenes, aunque no sean astrónomos. No necesitamos que el 100 por ciento se concentre en la Tierra. Necesitamos que algunas personas no solo se concentren en lo que está aquí, en lo que está hecho, sino que algunas personas miren realmente hacia arriba. Siempre hay algo inesperado para los astrónomos cuando tienen telescopios de gran tamaño, o incluso cuando usas un telescopio pequeño. Siempre verás algo que no esperas, que no está escrito en un libro.

¿Cómo será la colaboración con el Planetario de Bogotá?

La idea es enviar al Planetario de Bogotá uno de los espectáculos que tenemos para la cúpula en el Planetario de Beijing que ha sido muy bien acogido por nuestros visitantes y que creemos que puede ser muy bien recibido aquí. En Colombia, al estar en el ecuador, se pueden ver más estrellas que en China, pero vemos, en su mayoría, las mismas estrellas brillantes. Sin embargo, la gente de la antigua China les daba a las constelaciones un nombre diferente a los que conocemos ahora. Ellos pensaban que las cosas sobre el cielo tenían una conexión con nuestra vida real, cosas que van desde utensilios de cocina hasta constelaciones relacionadas con el nombre del emperador. De eso trata nuestro show.

¿Hay colaboración del Planetario de Beijing con otras instituciones chinas en materia espacial?

Para China antes el espacio estaba más relacionado con la seguridad nacional, pero ahora todo el mundo está involucrado. Creo que esto es muy bueno, para que podamos tener más misiones y también para los astrónomos, porque las herramientas de observación son muy, muy importantes para nosotros. Los observatorios terrestres tienen muchas limitaciones por la atmósfera, así que tenemos que enviar nuestros telescopios por encima de ella, especialmente para algunas longitudes de onda especiales, como los rayos gamma, o rayos X o infrarrojos. Pero aunque en el planetario tenemos alguna conexión con la gente de la ciencia espacial, pero no nos vinculamos tanto en la investigación. Todavía estamos mucho más conectados con los astrónomos.

¿Qué descubrimientos le emociona que se puedan dar en la próxima década en astronomía?

Es difícil elegir, en la actualidad China ha lanzado satélites principalmente en el campo de las altas energías (que se refiere a la región del espectro electromagnético correspondiente a la radiación de rayos X o de rayos gamma), por ejemplo. Hay algunas iniciativas también concentradas en un telescopio óptico espacial que sería lanzado próximamente cerca de la Estación Espacial China (CSS). Esto es importante para los astrónomos que pertenecen a diferentes campos. Pero sin duda, creo que el instrumento más importante es el telescopio espacial James Webb de Estados Unidos que espero que nos dé en la próxima década muchos nuevos descubrimientos que pueden cambiar muchas cosas.

¿Cree que encontraremos vida en otros planetas?

Aunque la vida no es como los extraterrestres que nos imaginamos, sí creo que incluso en algunos planetas del sistema solar o en algunos de sus satélites, tal vez en unos 10 años, los astrónomos encontrarán evidencia de vida.

¿Dónde?

Personalmente, creo que es posible en Marte, allí podría haber vida incluso ahora porque hay algunas pruebas de la existencia de agua allí. También, hace dos años, algunas personas llegaron a hablar de que en la atmósfera de Venus, existía evidencia de la posibilidad de alguna forma de vida allí, más tarde, aunque al final resultó que podría ser una explicación errónea de los datos recopilados. También algunos satélites de Júpiter y Saturno son prometedores.

