Variante Lambda: ¿qué tan peligrosa es?

Las variantes y mutaciones del covid-19 siguen poniendo en alerta al mundo. Además de variantes como la Delta, siguen surgiendo otras que concentran la atención del mundo médico y científico.



Tal es el caso de la variante Lambda, recientemente clasificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una variante de interés, que hoy ya es responsable de buena parte de los contagios en Perú. ¿Cuándo surgió esta variante? ¿Qué se sabe sobre esta?



(Lea también: 'Fue creado en laboratorio': viróloga china insiste en origen de covid)

Lo primero que hay que tener claro es que, según explica la OMS, todos los virus cambian con el tiempo. Y aunque algunos de estos cambios tienen poco impacto, otros afectan propiedades del virus como su facilidad de propagación, la gravedad de la enfermedad o la efectividad de vacunas y medicamentos.



En ese sentido, existen variantes de preocupación, como la Alfa (Reino Unido), Beta (Sudáfrica), o Delta (India), en las cuales ya se ha comprobado que están asociadas a cambios como más transmisión, enfermedad más grave, entre otras.



Por su parte, las variantes de interés, como Lambda, son aquellas que ya tienen transmisión comunitaria y que tienen mutaciones sospechosas, pero que todavía deben ser evaluadas por los científicos para determinar si con estas hay mayor transmisión o enfermedad más grave.



(Le puede interesar: Crean tapabocas que detecta el covid-19 en menos de dos horas)

Facebook Twitter Linkedin

Las variantes de interés tienen mutaciones sospechosas que deben ser evaluadas por los científicos. Foto: Secretaría de Salud de Sucre

Ahora, ¿qué se sabe de la variante? Lambda, o C.37, fue identificada por primera vez en Perú en 2020.



Sin embargo, los investigadores de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dicen que no es correcto llamarla una “variante peruana o andina”, pues a pesar de que fueron científicos peruanos los primeros en estudiarla, todavía hay muchas dudas sobre su origen.



“No es preciso llamarla andina, ya que su origen no es claro, y ha sido detectada también en EE. UU., Australia, Alemania, España y Reino Unido. Esa variante comparte algunas características comunes a otras variantes de interés”, dijo Sylvain Aldiguieri, jefe de Incidentes de la OPS al diario ‘El Comercio’, de Perú.



Fueron los investigadores de la Universidad Cayetano Heredia, de Perú, quienes detectaron la variante. Y, justamente, son ellos mismos quienes indican que Lambda todavía tiene más dudas que certezas.



(Lea también: Variante Delta: ¿Cuál es la eficacia de las vacunas contra este virus?)

Esta semana reportamos la identificación de un nuevo linaje (variante) de SARS-CoV-2 que parece expandirse rápidamente en Perú y Chile. Le llamamos C.37. Les cuento lo que sabemos y no sabemos al respecto. 🧵

1/25 pic.twitter.com/iaQ818je77 — Pablo Tsukayama (@pablotsukayama) April 24, 2021

Pablo Tsukayama, doctor en microbiología molecular y coordinador del Laboratorio de genómica Microbiana de Perú, que adelanta las investigaciones sobre esta variante, dijo a ‘BBC Mundo’ que “lo más probable es que sea más transmisible porque es la única manera de explicar su rápido crecimiento”.



Tsukayama explicó además que la variante Lambda acumula nuevas mutaciones en su genoma, pero también presenta algunas que ya se vieron en las variantes de Brasil, Sudáfrica y Reino Unido.



Sobre su transmisibilidad y peligro, el experto explicó: “¿Es C.37 más transmisible o más virulenta que otras variantes? No lo sabemos aún. Necesitamos recolectar más datos y diseñar estudios que nos permitan responder esas preguntas. Esto va requerir tiempo y nuevas colaboraciones locales e internacionales”.



Según los expertos, no se han reportado mayores cambios en los síntomas ya conocidos del covid-19 y tampoco se puede concluir que la variante Lambda genera una enfermedad más grave.



Respecto a las vacunas, Tsukayama indicó que hacen falta todavía muchos más análisis que permitan determinar si los biológicos que se aplican hoy en día pierden o no efectividad frente a esta variante.



(Le puede interesar: Molnupiravir, píldora que disminuiría duración de síntomas del covid)

Actualmente hay poca evidencia sobre el impacto asociado con estos cambios genómicos, y se necesitan más estudios robustos. FACEBOOK

TWITTER

En todo esto coincide Public Health England, autoridad de salud del Reino Unido, que la clasificó como una variante en investigación desde el pasado 23 de junio.



“Lambda tiene un número de mutaciones con implicaciones fenotípicas sospechadas, tales como un potencial aumento de la transmisibilidad o una posible mayor resistencia a los anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, actualmente hay poca evidencia sobre el impacto asociado con estos cambios genómicos, y se necesitan más estudios robustos”, indicó la autoridad de salud inglesa.



Hasta ahora, según Public Health England, “no hay evidencia de que esta variante cause una enfermedad más severa o haga que las vacunas sean menos efectivas”.



Así las cosas, según reporta la OMS, Lambda es por ahora objeto de análisis pues “hay evidencia limitada” sobre el impacto que puede tener en la transmisión del covid-19 y sobre su magnitud real.



Por el momento, Lambda ya se ha detectado en 28 países, especialmente en países de América del Sur. Ya ha sido secuenciado en Chile, México, Ecuador, Argentina, entre otros.



Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Crean prueba para detectar covid mediante celulares de sospechosos

¿Puedo tomar trago después de vacunarme contra el covid-19?