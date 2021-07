Molnupiravir, la píldora ‘promesa’ contra el covid

Los esfuerzos del mundo científico por encontrar medicamentos y tratamientos cada vez más sofisticados y ágiles que permitan frenar la transmisión del covid-19 no se detienen.



Además del importante logro de tener vacunas seguras y eficaces para prevenir la muerte y la hospitalización por el virus, ahora la ciencia va por medicamentos y píldoras de fácil consumo para los pacientes.



Tal es el caso del Molnupiravir, un fármaco antiviral, administrado vía oral en forma de cápsulas, que se está estudiando para ser administrado en 200, 400 y 800 mg, en una frecuencia de una pastilla cada 12 horas durante 5 días.



(Lea también: ¿Si tuve covid, por qué tengo que esperar 3 meses para vacunarme?)

Molnupiravir, o MK-4482 / EIDD-2801, es un medicamento desarrollado por Merck Sharp & Dohme y Ridgeback Biotherapeutics, con apoyo del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Estatal de Georgia.



El éxito de este medicamento facilitaría la prevención y atención del covid-19, al ayudar a disminuir la transmisión y al poder tratar el virus solo con pastillas que podrían tomarse en casa.



“Se ha demostrado que Molnupiravir es activo en varios modelos de SARS-CoV-2, incluso para la profilaxis, el tratamiento y la prevención de la transmisión”, indican las farmacéuticas que estudian el antiviral.



Originalmente, según la 'Revista científica Nature Microbiology', en la cual se publicó el primer estudio del medicamento en diciembre de 2020, el fármaco se desarrolló como tratamiento para el virus de la Influenza, pero con la pandemia se reutilizó para el uso contra el síndrome respiratorio agudo por SARS-CoV-2.



(Le puede interesar: Así serán distribuidos los 2,5 millones de vacunas que donó EE. UU.)

Facebook Twitter Linkedin

El fármaco se desarrolló inicialmente como tratamiento para el virus de la Influenza. Foto: Archivo Particular

Según los estudios publicados en 'Nature', el Molnupiravir funciona induciendo una catástrofe de error en la replicación del virus, lo que, en resumidas cuentas, significa que produce muchas mutaciones en el virus llevando a que su transmisión se vuelva inviable.



Los primeros estudios del medicamento fueron realizados en hurones por la Universidad de Georgia. Con el uso del Molnupiravir, se redujo la cantidad de partículas virales de covid-19 en los animales y se redujo drásticamente la transmisión del virus.



"Esta es la primera demostración de un medicamento disponible por vía oral para bloquear rápidamente la transmisión del SARS-CoV-2. MK-4482 / EIDD-2801 podría cambiar las reglas del juego", dijo en diciembre Richard Plemper, profesor del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Estatal de Georgia.



(Lea también: Combinación de vacunas contra covid aumentaría respuesta inmunitaria)

Esta es la primera demostración de un medicamento disponible por vía oral para bloquear rápidamente la transmisión del SARS-CoV-2. FACEBOOK

TWITTER

En Georgia también encontraron que el medicamento por vía oral y de consumo temprano, tendría un beneficio en “inhibir el progreso de los pacientes a una enfermedad grave, acortar la fase infecciosa y silenciar rápidamente los brotes locales”.



El fármaco se estudió también en ratones, encontrando que iniciar el tratamiento tras 24 horas de la exposición al virus logró reducir el número de partículas infecciosas hasta 25.000 veces.



“Nuestros resultados muestran que la administración terapéutica y profiláctica de EIDD-2801, un agente antiviral oral de amplio espectro que se encuentra actualmente en ensayos clínicos de fase II / III, inhibió notablemente la replicación del SARS-CoV-2 in vivo y, por lo tanto, tiene un potencial considerable para la prevención. y tratamiento de covid-19”, indicó otra publicación de la revista 'Nature'.



Una vez finalizada la fase preclínica en animales, en marzo de 2021, Merck Sharp publicó los resultados preliminares de la fase 2a del estudio para probar la eficacia de Molnupiravir contra el covid-19.



El estudio, que reclutó a 202 pacientes con síntomas de covid-19 no hospitalizados, encontró que el antiviral ayudó a reducir el tiempo entre la detección del virus y la negatividad de la prueba, es decir, redujo el número de días en que los pacientes tuvieron covid-19.



(Además: Estudiantes usan jugo para fingir que tienen covid y no ir al colegio)

Facebook Twitter Linkedin

Con el uso del Molnupiravir, se redujo la cantidad de partículas virales de covid-19 en los animales y se redujo drásticamente la transmisión del virus. Foto: iStock

Hoy en día, las pruebas del medicamento están en fase tres en la que se evalúa el potencial del Molnupiravir para reducir el riesgo de hospitalización o muerte.



Ahora, las compañías farmacéuticas que lo producen esperan presentar los datos para una autorización de uso de emergencia del medicamento en la segunda mitad del año 2021.



Hace pocos días, Estados Unidos firmó un acuerdo con Merck Sharp para adquirir 1.7 millones de lotes del medicamento, si este es aprobado por la FDA, agencia de Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU.



Además, el medicamento también es estudiado en Colombia, pues el Invima aprobó la participación del país en el estudio clínico del Molnupiravir en fase 2/3.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Están pagando mas de $600 mil pesos a jóvenes por vacunarse en Grecia

Efectos secundarios: ¿por qué me sentí mal tras recibir la vacuna?