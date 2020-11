Mutación genética del coronavirus podría hacerlo más contagioso

El nuevo coronavirus ha empezado a mutar y lo ha hecho en varias ocasiones después de su aparición.



Recientemente, se conoció un estudio llevado a cabo por investigadores suizos y españoles de la Universidad de Basilea, de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y del consorcio español SeqCovid-Spain.



Se halló que existía una variante genética que se había propagado por Europa después de la aparición de la primera ola de la pandemia en ese continente.

En un comunicado de la Universidad de Basilea se advirtió que el turismo y la posibilidad que las personas tenían de viajar a otros países hicieron que esta mutación se expandiera con mayor facilidad. Según advirtieron, se originó en España y la bautizaron como '20A.EU1'.



Aunque la noticia encendió las alarmas de miles de personas en todo el mundo, los científicos señalaron que no era de extrañarse que el virus mutara y que esa variante específica no representaba ningún peligro extra para la salud pública.



Pero en otra investigación que se llevó a cabo en Houston, Texas (Estados Unidos) y que fue publicada en la revista científica 'mBIO', se encontró otra mutación genética que sí tiene algunas diferencias con las variantes anteriores del virus.



Según reseña el portal de noticias de la Universidad de Texas, 5.000 personas contagiadas con el nuevo coronavirus fueron partícipes del estudio en la ciudad de Houston. Las muestras se recogieron en distintas etapas de la pandemia y fueron comparadas. La mutación que estudiaron estaría en una de las "proteínas de pico" del virus y se denomina 'D614G'.



"El virus está mutando debido a una combinación de deriva genética de mutantes neutros (que solo significa que hubo cambios genéticos aleatorios que no lo ayudan ni dañan) y a la presión de nuestro sistema inmunológico", dijo Ilya Finkelstein, profesor asociado de biociencias moleculares en Universidad de Texas, en Austin, y coautor del estudio.



Entre otros hallazgos, los investigadores señalaron que "al menos una de las mutaciones" puede 'esquivar' uno de los anticuerpos del sistema inmune, el cual se produce con frecuencia cuando el cuerpo se infecta con el nuevo coronavirus.



Sin embargo, señalaron que aún no pueden afirmar con certeza que esto implique que el virus, a raíz de la mutación, se transmita con mayor facilidad en las poblaciones.



Sin embargo, los científicos dieron una "buena noticia": se trata de una mutación poco común y que, hasta el momento, no se han encontrado posibles efectos graves o la creación de síntomas más complicados para los pacientes.

Estados Unidos cuenta más de 9,3 millones de casos y más de 232.000 muertes debido al virus, según los datos de la Universidad Johns Hopkins. Foto: EFE

En total, hallaron 285 mutaciones en las personas infectadas que estudiaron, pero, dijeron, no habría mayores complicaciones con la enfermedad debido a ellas.



Eso sí, mostraron su preocupación dado que, con cada contagio, el virus podría desarrollar mutaciones más peligrosas. Los cientificos hicieron un llamado para advertir la necesidad de seguir estudiando este tema.



De acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins, en el mundo ya hay más de 47 millones de personas infectadas con el nuevo coronavirus y cerca de 1,2 millones de muertes debido a esa causa.

Tendencias EL TIEMPO