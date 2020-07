Estudio muestra las probabilidades de contraer el coronavirus en casa

Según un estudio realizado por epidemiólogos surcoreanos, las personas tienen más probabilidades de contraer el coronavirus dentro de su propia familia más que con el contacto exterior. Esto, teniendo en cuenta que en las casas es donde hay mayor contacto y cercanía con las personas por estar un espacio cerrado y, en ocasiones, reducido.

La investigación, publicada en los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades, de Estados Unidos, el 16 de julio, estudió a 5.706 ‘pacientes cero’ (es decir, quienes inician los contagios) que dieron positivo para coronavirus y cerca de 60.000 que tuvieron contacto con ellos.



Los resultados arrojan que "dos de cada 100 infectados contrajeron el virus por contactos externos al hogar, mientras que una de cada 10 personas se infectó por el contacto en sus casas", de acuerdo con información de Reuters.



El estudio explica que los casos de contagio dentro del hogar fueron mayores cuando los primeros casos confirmados eran de personas adolescentes o adultos de más de 70 años.



Cabe aclarar que las muestras recolectadas para realizar este estudio se recogieron entre el 20 de enero y el 27 de marzo, cuando el virus apenas empezaba a llegar a varios países pero Corea del Sur había alcanzado su pico máximo de contagios por día.

“Esto es probablemente porque es más posible que estos grupos estén en estrecho contacto con familiares, ya que el grupo tiene más necesidad de protección o apoyo”, dijo Jeong Eun-kyeong, científico coreano y uno de los autores del estudio en una presentación.



Cabe recalcar la importancia de las medidas de bioseguridad en el hogar y el distanciamiento social. Una buena higiene, lavarse las manos y quitarse los zapatos a la entrada de la casa son una forma de contrarrestar el contagio en los hogares.



Según explicó Choe Young-june, profesor asistente en el Hallym University College of Medicine y coautor del trabajo, los niños menores de nueve años tienen menos probabilidades de contagiarse con el virus, pero quienes lo padecen tiene altas posibilidades de ser asintomáticos. Esto último dificultó identificar a los ‘pacientes cero’ en la investigación.



“Es menos probable que los niños transmitan el virus, pero nuestros datos no son suficientes para confirmar esa hipótesis”, explicó el doctor Choe.



Hasta el 22 de julio, Corea del Sur tenía más de 13.000 casos confirmados de coronavirus y 290 decesos.



