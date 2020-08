Covid-19: estudio alerta sobre asintomáticos y su papel en contagios

Una de las características del coronavirus es que una persona que esté infectada puede no tener síntomas, pero sí contagiar a otras personas.



Esto hace que el esfuerzo por tratar de aislar a los contagiados sea mucho más difícil.

Un nuevo estudio realizado por científicos de Corea del Sur, publicado este jueves en JAMA Internal Medicine, arrojó resultados contundentes demostrando que tanto las personas con síntomas como las asintomáticas tienen el virus en la garganta, la nariz y los pulmones.



“La mayor parte de la evidencia de la propagación asintomática se ha basado en la observación (una persona sin síntomas, sin embargo, enfermó a otros) o la eliminación (las personas se enfermaron pero no pudieron relacionarse con nadie con síntomas)”, explicó ‘The New York Times’ sobre la forma en la que realizaron la investigación.



Benjamin Cowling, epidemiólogo de la Universidad de Hong Kong, dijo que los resultados del estudio confirmaban la sospecha que los científicos tenían desde hacía tiempo y es que los asintomáticos sí pueden transmitir la infección.



La discusión sobre la propagación del virus ha estado marcada por la confusión entre personas presintomáticas, que son las que eventualmente se enferman, y asintomáticas, las cuales tienen el virus, pero no decae su salud visiblemente.



Este estudio midió el material genético del virus y, según los expertos, “las personas asintomáticas son transmisoras involuntarias del virus”. Cowling explicó que: “Las personas asintomáticas no tosen ni estornudan por eso, es posible que sean menos eficientes para expulsar el virus que aquellos que claramente no se encuentran bien”.



Por su parte, Marta Gaglia, viróloga de la Universidad de Tufts, en Massachusetts (EE. UU.), señaló que las personas que se sienten enfermas enfermas se van a la cama o al sofá, mientras que los asintomáticos continúan con su vida normal pasando por múltiples espacios e infectando a quienes estén cerca a él.



Según información de ‘The New York Times’, el equipo investigador recogió muestras de 193 personas sintomáticas y 110 asintomáticos entre el 6 y el 26 de marzo.



Los participantes eran jóvenes de aproximadamente 25 años. “De los pacientes inicialmente asintomáticos, 89 parecían sanos en todo momento, mientras que 21 desarrollaron síntomas”, reportó el medio estadounidense.



El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, dijo que: "La buena noticia sobre la covid-19 es que alrededor del 40 por ciento de la población no tiene síntomas cuando se infectan, pero, aunque es probable que nunca desarrollen síntomas, sí pueden infectar a otras personas".

