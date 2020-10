Coronavirus: voluntarios de Sputnik V no se contagian, según Rusia

En momentos cuando varios países del mundo reportan la segunda ola de casos del nuevo coronavirus, la lucha por encontrar una vacuna que contrarreste la pandemia no descansa.



Es el caso de la Sputnik V, el medicamento creado en Rusia y del que se dieron a conocer informaciones llamativas.(Lea también: Se registra la primera muerte por reinfección de covid-19 en el mundo).

Según le dijo Alexander Guintsburg, director del Centro Ruso de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya (la creadora de la vacuna) a la agencia RIA Novosti, los primeros voluntarios que recibieron las dos dosis de la medicina no se han contagiado con el virus.



En total, fueron 2.000 personas quienes recibieron las dosis.



“Una persona se considera vacunada contra el coronavirus el día 21 después de la segunda vacunación con la Sputnik V”, aclaró a ‘RIA Novosti’ Guintsburg.(Le recomendamos: Economía mundial sale lentamente del abismo provocado por la pandemia).

¿Más buenas noticias?

En esa misma línea de positivismo se mostró Oksana Drapkina, directora del Centro Ruso de Investigación Médica de Terapia y Medicina Preventiva, quien dijo, durante un evento oficial del Gobierno de ese país, que quien revisa la Sputnik V no se podrá contagiar.



“Se pregunta mucho sobre cómo actúa la vacuna, si es posible infectarse o infectar a otros y la respuesta es no: quienes reciben el medicamento no se infectan ni contagian a otros”, aseveró la funcionaria.



(Le puede interesar: EE. UU. aprueba un nuevo test rápido de covid-19 de Access Bio).



Por otro lado, el Ministerio de Salud ruso aceptó las pruebas de la vacuna en personas mayores de 60 años, por lo que serán necesarios más de 100 voluntarios.



“Los ensayos con los adultos esperamos finalizarlos a mediados del 2021 y así empezar con pruebas en niños”, contó Guintsburg, el director del Gamaleya.

En total, según medios rusos, en los ensayos de la Sputnik V participarán 60.000 voluntarios. Foto: EFE

¿Qué se sabe?

Hay que recordar que la Sputnik V se registró el 11 de agosto.



Según el medio ‘RT’, fue compuesta sin ningún elemento del coronavirus y “usa es adenovirus humano de dos vectores diferentes, Ad26 y Ad5”.



(Lea también: La imagen de Cristiano Ronaldo, tras confirmar que tiene coronavirus).



“Es un polvo que se disuelve en una sustancia que le da consistencia para ser aplicado por vía intramuscular”, agregó el medio.



Para la OMS, esta medicina es una de las 9 más avanzadas en cuanto a ensayos clínicos y, contando todas sus etapas y los primeros 2.000 voluntarios, más de 60.000 personas participarán en sus pruebas totales.

Tendencias EL TIEMPO