Estudio muestra aporte de otros coronavirus a defensas contra covid-19

El sistema inmune de los seres humanos se está enfrentando continuamente a virus y bacterias, las cuales pueden tener efectos nocivos para la salud dependiendo de la respuesta defensiva del organismo.



Aunque el nuevo coronavirus es un 'enemigo' desconocido, científicos de la Facultad de Medicina Charité-Universitätsmedizin Berlin y del Instituto Max Planck de Genética Molecular descubrieron que algunas personas podrían tener una protección especial contra este.

Un artículo sin editar, publicado por la revista 'Nature', señala que los investigadores tomaron muestras de personas que habían estado infectadas con coronavirus y que habían desarrollado covid-19, la enfermedad producida por este. También analizaron las células de personas que nunca habían estado infectadas.

En total, los científicos estudiaron la sangre de 86 individuos, 18 de los cuales habían estado infectados con el virus y 68 que nunca lo habían tenido, según reseña la revista 'Gaceta Médica'. Para las pruebas, los expertos estimularon el sistema inmune con fragmentos del SARS-CoV-2.



De acuerdo con el manuscrito publicado por 'Nature', en el 84% de pacientes que habían desarrollado covid-19, los científicos encontraron linfocitos T (células que hacen parte del sistema inmune) capaces de identificar al SARS-CoV-2.



Claudia Giesecke-Thiel, una de las supervisoras del trabajo dijo que no todos las pruebas con linfocitos a pacientes on covid-19 dieron resultados positivos, "probablemente, porque las células T no pueden activarse fuera del cuerpo humano durante una fase aguda o particularmente grave de una enfermedad”, explicó.

Una característica de las células T es que no sólo son activadas por un patógeno exacto, sino también por patógenos con ‘suficiente similitud FACEBOOK

Este era un resultado realtivamente esperado, puesto que las defensas son capaces de aprender a combatir los virus después de contraerlos.



Sin embargo, los científicos hicieron otro descubrimiento sorprendente. Cuando analizaron a los individuos que nunca habían sido infectados por el nuevo coronavirus, encontraron que el 35% tenía linfocitos T que lo identificaban.

Según explicaron los investigadores esto se debió a que las personas que han contraído otros tipos de coronavirus han obtenido una especie de 'inmunidad cruzada'.



"Una característica de las células T es que no sólo son activadas por un patógeno exacto, sino también por patógenos con ‘suficiente similitud", explicó la investigadora Giesecke-Thiel.



Aunque las conclusiones de la investigación se ven limitadas por la cantidad de personas que participaron en el análisis, estos esfuerzos se suman a una larga serie de estudios encaminados a entender cómo es la respuesta del sistema inmune ante el nuevo coronavirus.



Actualmente, el mundo cuenta con más de 17 millones de personas infectadas por el virus y cerca de 670.000 muertas por esa causa. Además, cerca de 10 millones se han recuperado.

