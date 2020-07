¿Cómo hacer en casa si vivo con un sospechoso o caso de coronavirus?

iStock

Para empezar, hay que tener en cuenta que todas las viviendas no son iguales y que algunas recomendaciones pueden ser difíciles de seguir dependiendo de las condiciones de su casa.



Dicho esto, el 'Protocolo de aislamiento domiciliario para casos sospechosos y positivos de covid-19', divulgado por la Secretaría de Salud de Bogotá, da algunas pautas para ayudar a estos pacientes mientras se recuperan.



Los pacientes deben estar aislados en un cuarto, no salir a la calle y, en la medida de lo posible, no compartir la habitación con ningún otro miembro del hogar. Su puerta debe permanecer cerrada y debe tener ventilación del exterior.



En caso de que tenga que compartir el cuarto, es importante que el paciente y sus allegados mantengan una distancia de un metro y que todos usen el tapabocas siempre. Si cuentan con más de una cama, deben dormir separados.