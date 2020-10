Estudio revela que coronavirus porcino puede propagarse a humanos

La Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, Estados Unidos, advirtió en un estudio que la cepa de coronavirus, conocido como el síndrome diarreico agudo porcino (SADS-CoV) y que golpea a la industria porcina desde 2016, podría propagarse también entre los humanos.(Le puede interesar: Lo que se sabe y lo que no sobre las reinfecciones con Sars-CoV-2).

Este tipo de coronavirus porcino fue transmitido, en principio, por murciélagos.

El hallazgo

“No parece infectar a los seres humanos”, decían los científicos de EcoHealth Alliance, el instituto de virología de Wuhan, y otras organizaciones que estudiaron este virus porcino en 2018.



(También puede interesarle: Pulmón humano mejora al conectarse al sistema circulatorio de cerdos).



Ahora, en pleno 2020 y en medio de la pandemia que más ha paralizado al mundo contemporáneo, los investigadores de la Universidad le aseguran a la revista académica 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (Pnas) que “el crecimiento eficiente en las células intestinales y pulmonares humanas primarias implica al SADS-CoV como un patógeno de coronavirus emergente de mayor riesgo potencial que podría afectar negativamente a la economía mundial y la salud humana”.

El coronavirus porcino tiene crecimiento eficiente en las células intestinales y pulmonares humanas FACEBOOK

TWITTER

(Puede leer: Documentan raro caso de sordera relacionada con la covid-19).

El virus fue especialmente mortal para los lechones más jóvenes, lo que ocasionó estragos en el sector de la ganadería porcina en China. Foto: AFP

En el estudio, analizaron el riesgo de traspaso del virus desde un portador no humano (porcino) a su primer portador humano, que decidieron llamar “paciente cero”.



El experimento se basó en infectar células sintéticas para monitorear cómo se propaga este virus porcino en diferentes tipos de organismos.



(Lea también: EE. UU.: estudiantes habrían contraído coronavirus para vender plasma).



Como resultado se dieron cuenta de que varias células de mamíferos son susceptibles a infectarse, incluidas algunas intestinales y pulmonares de origen humano (se replican más rápido en la intestinales que en las pulmonares).

Ilustración de un coronavirus en la que se destacan sus proyecciones proteícas que sirven para adherirse a las células. Foto: iStock

Los expertos señalan que esta cepa pertenece a la misma familia que causa la covid-19 en los seres humanos, pero es un alfacoronavirus que provoca una enfermedad gastrointestinal en los cerdos, y de acuerdo con los estudios, podría causarla también en humanos.



(Además: Matemáticos piden datos de calidad para mejorar estudio de covid-19).



El profesor de Epidemiología de la Escuela Gillings (Universidad de Carolina del Norte), Ralph Baric, dijo: “Aunque muchos investigadores se centran en el potencial emergente de los betacoronavirus como el SARS y el MERS, en realidad los alfacoronavirus pueden ser una preocupación igualmente importante, si no mayor, para la salud humana, dado su potencial para saltar rápidamente entre especies”.

Los alfacoronavirus pueden ser una preocupación igualmente importante, si no mayor, para la salud humana FACEBOOK

TWITTER

(Además lea: Estudio de la OMS revela cuáles medicamentos no sirven para covid).

Tendencias EL TIEMPO