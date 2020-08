Estudio advierte que obesidad aumenta 48% riesgo de muerte por covid

Una investigación hecha por la Universidad de Carolina del Norte de Estados Unidos (UNC, por sus siglas en inglés), el Consejo de Salud de Arabia Saudita y el Banco Mundial arrojó detalles sobre el riesgo adicional que implica contraer el nuevo coronavirus para pacientes que sufren de obesidad.



Los datos que los investigadores utilizaron fueron tomados de estudios en países como Italia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y China, que se han visto muy afectados por el virus.

Este esfuerzo se hizo antes de que el Instituto de Investigación de Políticas Públicas del Reino Unido publicara un informe en el que le hacía un llamado a distintos gobiernos para que tomen decisiones que reduzcan el sobrepeso entre sus ciudadanos.



Algunas de las iniciativas propuestas requieren aumentar las restricciones a la publicidad de comida chatarra y a las ofertas de los supermercados.



El medio británico 'The Guardian' divulgó el estudio el pasado miércoles 26 de agosto y señaló que sus resultados fueron más graves de lo que se pensaba. Lo que se encontró es que las personas con obesidad tienen más riesgo de sufrir afecciones cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2 y distintos tipos de cáncer.



Además, los investigadores contrastaron las nuevas cifras de la pandemia del coronavirus para ver cómo esta afectó a los obesos. Según señalaron, para esta población la posibilidad de terminar en un hospital por covid-19 aumenta en un 113%, la de requerir atención en UCI se incrementa un 74%, y morir por la enfermedad puede ser hasta 48% más probable.

Asimismo, Melinda Beck, coautora del estudio, señaló que condiciones como la apnea del sueño y la hipertensión hacen que estas personas sean más susceptibles a los síntomas del nuevo coronavirus.



Entre otros hallazgos, los coautores también explicaron que la vacuna podría ser menos efectiva en las personas obesas.



"Sabemos que la vacuna para la covid-19 va a tener efectos positivos en las personas con obesidad, pero, basándonos en nuestro conocimiento de las pruebas sobre la vacuna contra el SARS y la vacuna contra la gripe, sospechamos que tendrá un beneficio menor en comparación con las otras", dijo Barry Popkin, el director del estudio y profesor del departamento de Nutrición en la UNC Gillings Global School of Public Health, a 'The Guardian'.



Además, sostuvo que quienes estén desarrollando una vacuna deberían observar el efecto de la obesidad en los datos de sus ensayos clínicos para así desarrollar un biológico más efectivo para toda la población.



'The Guardian' que Reino Unido y Estados Unidos son países que han sido afectados por esta condición, pues manejan tasas de un 27% y 40% de obesidad, respectivamente.



En Colombia se ha reconocido el riesgo extra que tienen las personas con sobrepeso a la hora de enfrentarse a la covid-19, enfermedad producida por el nuevo coronavirus. De hecho, el Gobierno nacional le ha pedido a esta población abstenerse de salir a la calle.



Y en Bogotá, que cuenta con más de un millón de personas con obesidad, hipertensión, se tomó la decisión de hacerlas entrar en cuarentena el pasado 27 de julio.

Tendencias EL TIEMPO

*Con información de La Nación (Argentina) - GDA