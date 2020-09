Covid: infectarían deliberadamente a voluntarios para probar vacunas

El mundo sigue a la espera de una vacuna que permita contrarrestar el nuevo coronavirus, la pandemia que comenzó en China en diciembre del 2019 y que, hasta este 24 de septiembre, ha dejado más de 32 millones de contagios y más de 980.000 muertes.



Varias son las opciones que hay en la carrera por hallar una cura y ningún esfuerzo se ha escatimado en busca de ese objetivo.



Prueba de ello son unos ensayos que se realizarían en Reino Unido en enero del 2021 y que se dieron a conocer el pasado 23 de septiembre.

Según informó el prestigioso diario ‘The Financial Times’, durante el primer mes del próximo año serían infectadas con coronavirus, deliberadamente, personas que estén sanas.



¿La razón de este experimento? Tener datos exactos de la efectividad de las vacunas que se están desarrollando, según destacó el medio.

¿Cómo se haría?

De acuerdo con ‘The Financial Times’, el experimento está dirigido por un “grupo de expertos” que tiene sede en Estados Unidos y “se necesitarían entre 100 y 200 voluntarios, aunque ya se han inscrito más de 2.000”.



“A quienes sean escogidos se les pagaría 4.000 libras esterlinas (más de 19 millones de pesos)”.

El medio también aseveró que el Gobierno británico estaría financiando este trabajo y que Londres sería el lugar donde se llevaría a cabo.



Los ensayos consistirían en algo que se conoce como ‘pruebas de desafío’, las cuales se usan para “el desarrollo de vacunas y pueden proporcionar evidencia temprana de eficacia clínica. Para ellas no hay que esperar que las personas de contagien de forma natural, sino que se les infecta deliberadamente. Además, se hacen con grupos pequeños para garantizar, precisamente, la infección”, señaló ‘The Daily Mail’.

Eso sí: para que este experimento pueda llevarse a cabo se necesita el permiso de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA, por sus siglas en inglés), del Reino Unido.



Según ‘The Daily Mail’, esta entidad ha dicho que “cualquier ‘prueba de desafío’ para que la que se pida permiso tendrá que ser evaluada teniendo en cuenta la ecuación ‘beneficio / riesgo’. Lo más importante es la seguridad de las personas”.

Varias son las vacunas que se están desarrollando para mitigar el nuevo coronavirus, entre ellas las de AstraZeneca y Sanofi. Foto: iStock

Este tipo de ensayos no son nuevos, complementó el medio.



“Ya se han usado para la malaria, la fiebre tifoidea y la gripe, pero en el caso del coronavirus no existe un tratamiento comprobado para contrarrestar, por lo que los voluntarios podrían enfermarse de gravedad”.



Sobre las vacunas que se probarán no se tiene claridad, aunque las compañías AstraZeneca y Sanofi aseguraron que no participarán.

