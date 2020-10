Lanzan prueba de ADN que podría detectar una próxima epidemia

Illumina Inc. y su socia, la firma respaldada por capital riesgo IDbyDNA Inc., presentarán una nueva prueba que puede determinar si alguien está contagiado con covid-19, influenza u otra enfermedad respiratoria. Tambien podría ser un sistema de alerta temprana para una posible próxima epidemia.



El panel de pruebas utilizará la secuenciacion de última generacion de Illumina, la misma tecnología utilizada para el genoma humano, y analizará casi 300 patógenos.



IDbyDNA proporciona el software de bioinformática para analizar los datos. La prueba estará disponible solo para fines de investigación.



Por ahora, las empresas mantienen en reserva si tienen planes de extenderla a mercados comerciales. La realización de pruebas más generalizadas podría ser la clave para poner fin a la pandemia.



Con ese fin, la Administracion de Alimentos y Medicamentos ha otorgado autorizaciones de uso de emergencia a cientos de pruebas para detectar casos activos de la enfermedad, así como a pruebas de anticuerpos.



Pero este otoño podría traer un nuevo revés, un resurgimiento de los casos de covid, además de la influenza estacional, lo que científicos advierten podría convertirse en lo que en inglés se ha denominado "twindemic", o doble pandemia.



"La vigilancia de estas infecciones respiratorias, mediante un análisis con el panel en el entorno de investigación, podría ayudar a las autoridades de salud pública a distinguir entre la propagación de la pandemia de coronavirus y la propagación de la influenza estacional entre una poblacion", dijo en un correo electrónico el director médico de Illumina, Phil Febbo.



"Por supuesto, ambas enfermedades requieren enfoques de tratamiento muy diferentes", agregó.



También podría ayudar a los investigadores de salud pública a comprender si las infecciones por gripe tradicional son del tipo resistente al tratamiento con antibióticos.



IDbyDNA e Illumina no son los primeros en desarrollar una prueba para identificar tanto la influenza como el covid.



La prueba de Quidel Corp., llamada Sofia 2 SARS Antigen FIA, recibió la autorización de la FDA en mayo. Pero las pruebas de antígenos como Sofia de Quidel son más baratas a expensas de la precisión en comparación con la secuenciación.



Las pruebas de secuenciación también pueden dar respuestas que las pruebas de antígenos no pueden, dijo por telefono Robert Schlaberg, cofundador y director médico de IDbyDNA. Esta prueba puede responder "?que tiene mi paciente? En lugar de solo: ?mi paciente tiene covid?", senalo.



"La pandemia ha demostrado que no estamos lo suficientemente preparados para detectar amenazas de forma temprana y luego responder y ampliar las pruebas rapidamente", dijo Schlaberg. El panel de patogenos respiratorios podria ser lo suficientemente amplio como para usarse inmediatamente. "No sera necesario desarrollar una nueva prueba, se puede utilizar la tecnologia genomica existente para encontrar el nuevo patogeno".



Bloomberg