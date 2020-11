Famoso virólogo aconseja comportarse como si se estuviera contagiado

El virólogo más conocido de Alemania, Andreas Drosten, considera que el ideal en plena pandemia del coronavirus es que todo el mundo se comportarse como si estuviera contagiado y tuviese que procurar evitar transmitir la enfermedad a otras personas.



"Lo mejor sería que nos comportemos como si estuviéramos contagiados y quisiéramos evitar la transmisión de la enfermedad", dijo Drosten en declaraciones al diario "Neue Osnabrücker Zeitung".



"También se puede pensar al revés, que todos los demás están contagiados y nosotros intentamos protegernos", agregó el director del departamento de Virología del hospital universitario de La Charité.



El aumento de nuevos contagios ha llevado a que en Alemania se tomen nuevas medidas restrictivas y Drosten advierte en la entrevista que no se debe esperar una normalización de la situación a corto plazo.



"Es seguro que en Semana Santa seguiremos enfrentados a la pandemia. Pero es posible que para el verano haya cosas que mejoren en nuestra vida diaria", dijo.



Las nuevas medidas aprobadas en Alemania implican el cierre, durante cuatro semanas, de bares, restaurantes, cines, teatros y gimnasios mientras que los colegios y las guarderías permanecerán abiertas, lo que Drosten considera acertado.



"En los colegios hay ahora medidas de prevención más estrictas que, sumadas al uso obligatorio de mascarillas, nos dan la esperanza de que se puedan evitar contagios", dijo.



Drosten espera una mejora de la situación con los test rápidos que, si hay suficientes capacidades, podrán ayudar a la protección de los grupos de riesgo.



"Podríamos hacer test con más regularidad a los grupos de riesgo. Además los test rápidos no solo permiten determinar si alguien se ha contagiado sino también si puede contagiar a otros. Eso hará más fácil la toma de decisiones sobre cuarentenas y prohibición de contactos", agregó.



Drosten, desde el comienzo de la pandemia, se ha convertido en una de las voces más autorizadas sobre el coronavirus y es consultado con regularidad por los responsables políticos en Alemania.



El Instituto Robert Koch (RKI) de virología reportó este domingo 14.177 nuevos contagios de coronavirus en Alemania. La cifra es más baja que la del sábado, cuando se registró un nuevo máximo de 19.056 casos. Los domingos y los lunes el número de casos reportados suele ser más bajo debido a retrasos en la comunicación entre las oficinas de sanidad y el RKI.



Desde el comienzo de la pandemia ha habido en Alemania 532.930 contagios confirmados, 10.481 personas han muerto y se estima que 355.900 han superado la enfermedad. Los casos activos se calculan en 162.062.



EFE

