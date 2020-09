Estudio muestra que anticuerpos contra coronavirus duran cuatro meses

Un estudio realizado en Islandia por el laboratorio deCODE, de Reikiavik, y publicado en la revista 'New England Journal of Medicine', indica que los anticuerpos contra el coronavirus duran hasta cuatro meses en pacientes recuperados.

En la investigación, que comenzó en febrero del 2020, se analizaron las pruebas de más de 30.000 personas, lo que corresponde, más o menos, al 15% de la población de ese país europeo (que es de 364.000 habitantes).



“El objetivo fue evaluar la seroprevalencia del SARS-CoV-2 en la población de Islandia y evaluar los cambios longitudinales en los niveles de anticuerpos dentro de los primeros 4 meses después de la infección y cómo los cambios se correlacionan con el sexo, la edad, fenotipos y síntomas de covid-19”, señalaron los investigadores.

Nuestros resultados indican que los anticuerpos antivirales contra el SARS-CoV-2 no disminuyeron dentro de los 4 meses posteriores al diagnóstico FACEBOOK

“Nuestros resultados indican que los anticuerpos antivirales contra el SARS-CoV-2 no disminuyeron dentro de los 4 meses posteriores al diagnóstico. Estimamos que el riesgo de muerte por infección fue del 0,3% y que el 44% de las personas infectadas con SARS-CoV-2 en Islandia no fueron diagnosticadas por PCR”, añadieron.



Los científicos midieron los anticuerpos en islandeses positivos para coronavirus y en quienes no habían sido evaluados o si lo habían sido, pero dieron un resultado negativo.



“Veinticinco días después del diagnóstico por PCR, más del 90% de las muestras de personas recuperadas dieron positivo con dos ensayos de anticuerpos, y el porcentaje de personas que dieron positivo se mantuvo estable a partir de entonces”, subraya la investigación.



Más del 90% de las personas que tenían una prueba PCR positiva lo dieron también en los dos ensayos de anticuerpos para el virus FACEBOOK

"Permanecieron seropositivos 120 días después del diagnóstico sin disminución de los niveles de anticuerpos detectados en los ensayos”, se agregó en el estudio.



Los científicos determinaron, además, que los niveles de anticuerpos del SARS-CoV-2 fueron más altos en las personas mayores y en aquellos que fueron hospitalizados.



“El índice de masa corporal se correlacionó positivamente con los niveles de anticuerpos; los fumadores y usuarios de medicamentos antiinflamatorios tenían niveles más bajos de anticuerpos”, dice el estudio.

Tendencias EL TIEMPO