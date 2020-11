Estudio encuentra que inmunidad al coronavirus podría durar años

Un equipo de científicos del Centro de Investigación de Vacunas y Enfermedades Infecciosas, del Instituto de Inmunología de La Jolla , en California, Estados Unidos, evaluó la inmunidad al nuevo coronavirus de 185 pacientes que se recuperaron y, de acuerdo con los resultados, determinó que esta podría durar incluso años.



Los sujetos estudiados se encontraban entre los 19 y los 81 años, y presentaron casos leves, moderados y severos del nuevo coronavirus.



La investigación

Para valorar la memoria inmune de los pacientes recuperados se analizaron cuatro componentes: los anticuerpos neutralizantes, que se unen al virus y evitan que este infecte las células; los linfocitos tipo B, un tipo de glóbulo blanco que elabora anticuerpos; y dos tipos de linfocitos T, encargados de destruir las células infectadas.



Luego de hacer un seguimiento de cinco meses a los casos de cada persona, se encontró que el 90% de los pacientes tenía por lo menos tres de esos elementos en su memoria inmune.



Así las cosas, la investigación concluyó que los pacientes tenían suficientes células de inmunidad para defenderse del virus y prevenir la enfermedad por un tiempo, mínimo, de 8 meses.



Los resultados muestran que los pacientes tienen inmunidad contra el virus, por lo menos, de 8 meses. Foto: iStock

Con ese hallazgo, los investigadores determinaron que, "a corto plazo, la tasa de disminución de la inmunidad contra el virus es baja, lo que podría indicar que la ‘defensa’ puede permanecer en el cuerpo durante un largo periodo".



La investigación también aclaró que la memoria inmune del cuerpo es la fuente de protección contra las infecciones posteriores, por lo que estudiarla es clave en el desarrollo de la vacuna contra la covid-19.



Shane Crotty, miembro del equipo de científicos, le expresó a ‘The New York Times’ que “esa cantidad de memoria, probablemente, evitaría que la gran mayoría de las personas contraigan una enfermedad que requiera hospitalización durante muchos años”.



Este trabajo aún no está publicado en ninguna revista académica ni ha sido revisado por pares, lo que es clave para validar la calidad y validez de los trabajos científicos.

Hallazgos complementarios

Este descubrimiento va en la misma línea de otros estudios científicos que han llegado a la misma conclusión.



Por ejemplo, una investigación publicada en ‘Nature’, en julio de 2020, encontró que los sobrevivientes del Sars (otro tipo de coronavirus) tienen linfocitos T contra esa enfermedad después de 17 años de haberla padecido.



Asimismo, un equipo de científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, en Wuhan, China, encontró que 31 pacientes de covid-19 también tienen una alta respuesta de linfocitos T luego de nueve meses de haber contraído el virus de la actual pandemia.



Al 19 de noviembre de 2020, el mundo ha registrado 55,6 millones de casos de contagio por el nuevo coronavirus, 35,8 millones de personas recuperadas y más de 1,34 millones de muertes.



