Los motivos por los que EE. UU. se niega a usar la vacuna rusa

Rusia ofreció a Estados Unidos su apoyo en la Operación ‘Warp Speed’ (OWS), la cual trabaja en acelerar y facilitar terapias, diagnósticos de covid-19, fabricación y distribución de vacunas. Sin embargo, funcionarios del país europeo aseguraron que su oferta y deseo de contribuir con la vacuna en territorio americano ha sido rechazada.



“Hay un sentido general de desconfianza hacia Rusia del lado estadounidense y creemos que las tecnologías, incluidas las vacunas, las pruebas y los tratamientos, no se están adoptando en Estados Unidos debido a esa desconfianza”, dijo un funcionario ruso a 'CNN'.



El pasado 11 de agosto, Rusia registró la vacuna Sputnik V, creada por el Instituto Gamaleya contra el coronavirus. No obstante, la comunidad científica internacional tiene reparos sobre esto.



De acuerdo con ‘Business Insider’, la vacuna fue aprobada antes de pasar por los ensayos de fase 3, parte clave del proceso, pues es la que garantiza la seguridad del tratamiento. Asimismo, la metodología y las pruebas clínicos se han mantenido en secreto, pues no han sido revisados por científicos externos.



Un asesor del gobierno estadounidense, quien solicitó permanecer anónimo, dijo a 'CNN' sobre la Sputnik V: “No ha habido ensayos clínicos de esta vacuna. Han trabajado muy poco en humanos para decidir si funciona a mayor escala. Estamos hablando de datos de seguridad totalmente inadecuados”.



Igualmente, el ministro de Salud alemán, Jens Spahn, dijo que la vacuna rusa no había sido suficientemente probada y agregó que el objetivo era tener un producto seguro en lugar de ser el primero en comenzar a vacunar a las personas, según informó ‘Reuters’.



Con respecto a estas dudas, el ministro de Salud de Rusia, Mikhail Murashko, dijo al canal de televisión local ‘360’ que los profesionales extranjeros consideran que el nuevo producto médico es de mala calidad porque no cuentan con la información suficiente.



“Los estudios clínicos del fármaco continuarán y pronto se publicará más información al respecto ”, dijo Murashko.



A pesar de las críticas, Kirill Dmitriyev, quien es director del Fondo de Inversión Directa de Rusia, expresó que varios países quieren tener acceso a la vacuna.



“Hemos recibido solicitudes preliminares de 20 países para más de mil millones de dosis de la vacuna”, aseguró en rueda de prensa.



Tendencias EL TIEMPO