¿Qué pasa con personas que logran superar el contagio de coronavirus?

Desde que empezó el brote del nuevo coronavirus, en la ciudad china de Wuhan, hasta la actualidad, cuando la ya declarada pandemia ha llegado a 162 países, más de 200.000 personas se han contagiado y más de 8.000 han muerto.



Pero no todo son malas noticias. En medio de los miles de infectados, varios se han recuperado y han superado el virus y la enfermedad (covid-19).

En Colombia, por ejemplo, las autoridades informaron sobre la recuperación de dos de los primeros casos de contagio que se conocieron. Así las cosas: ¿qué pasará con esas personas?, ¿es posible que se vuelvan a contagiar?



En Japón, se conoció el caso de un hombre, de 70 años, que dio positivo para el nuevo coronavirus, se recuperó y, pocos días después, volvió a confirmársele la infección.

No obstante, ese y otros casos parecidos serían la excepción a la regla, según explicó Jaime Eduardo Castellanos, director del Instituto de Virología de la Universidad El Bosque.



“Aunque hay casos descritos de personas que se curaron y se reinfectaron, estos son anecdóticos: quienes superan el virus crearían en su sangre anticuerpos y su sistema inmunológico sería capaz de evitar reinfecciones durante, más o menos, un año. Después, no sabemos si pueda haber contagios nuevos”, explicó.



Castellanos manifestó que, según algunos estudios, 12 meses es lo que se piensa que durarían los anticuerpos, pues el virus no ha mutado en un alto porcentaje.

Según el doctor Jaime Castellanos, una persona que se cura del virus debería crear anticuerpos durante un año. Foto: EFE

“Virus como el coronavirus son inestables genéticamente y sufren mutaciones, el virus que empezó a circular ha hecho muchas, pero no ha cambiado todavía lo suficiente para reinfectar en menos de un año. Es como el virus de la influenza: cambia año por año, deja de infectar, desaparece y comienza una nueva sepa para la que hay que crear nuevos anticuerpos”, señaló.



Por su parte, el virólogo español Luis Enjuanes le dijo a la ‘BBC’ que más que una reinfección lo que puede ocasionar el virus es un repunte de contagios.



“Lo que quiero decir es que superar al nuevo coronavirus sí inmuniza a la población, pero que la respuesta inmune no debe ser muy fuerte. Esto quiere decir que cuando la respuesta inmune sea débil, el virus, que sigue en algún reservorio del cuerpo, vuelve a atacar", le afirmó a la cadena británica.

La pandemia ha llegado a 162 países, con más de 200.000 personas contagiadas y más de 8.000 muertes FACEBOOK

TWITTER

Sobre la recuperación de una persona, el doctor Castellanos resaltó que podría durar 30 días, contando desde que se tiene el virus y no desde que se da el diagnóstico. Además, aclaró que el nuevo coronavirus es el virus y la enfermedad es el covid-19



“El 90% de las personas infectadas hacen enfermedad. De ese 90%, 80% es leve, 15% es severa y 5% es grave. Los íntimos de la enfermedad pueden evidenciarse de 5 a 10 días”, comentó Castellanos.



Tendencias EL TIEMPO