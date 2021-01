Desmienten relación de vacunas contra covid con infertilidad femenina

Luego de la aprobación de las vacunas de ARN mensajero de las empresas Pfizer-BioNtech y Moderna contra la covid-19 por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, las redes sociales se vieron inundadas de información falsa asociándolas con “esterilidad femenina”.



El origen de estas afirmaciones fue rastreado hasta a un portal de internet, el cual no se encuentra disponible actualmente, que sin ninguna evidencia científica lanzó estas afirmaciones citando a dos doctores europeos: un neumólogo y un antiguo empleado de Pfizer, el cual era investigador en neumología.

"El argumento citado literalmente fue que la vacuna 'contiene una proteína de espícula llamada syncytin-1, vital para la formación de la placenta en mujeres' y que 'la proteína de espícula contiene proteínas homologas a la syncytin-1' y que 'si la vacuna funciona para formar una respuesta inmune contra la proteína de espícula, estaríamos también entrenando al cuerpo femenino para atacar la syncytin-1", explica Luis Hoyos, médico de la Universidad de los Andes, especialista en ginecología y obstetricia de la Wayne State University, en Michigan.



De acuerdo con Hoyos, subespecialista en endocrinología repreoductiva e infertilidad de la UCLA, en California, y quien cuenta con más de 25 publicaciones en revistas de alto impacto, la anterior información concluía que la vacuna "podría causar infertilidad en mujeres de una duración inespecífica”,



Con el objetivo de desmentir dicha información, Hoyos firmó, junto con un grupo indpendiente de expertos en medicina reproductiva de los Estados Unidos -y apoyándose en la Asociación Americana de Medicina Reproductiva-, una carta en la revista Fertilidad y Esterilidad, en el que explican que para que las anteriores afirmaciones sean ciertas habría que demostrar una similitud entre ambas proteínas, "además de una reacción cruzada de los anticuerpos producidos por la vacuna contra syncytin-1, que conlleve a una función placentaria deficiente y cause “esterilización”.



"Pero, primero que todo, la vacuna no contiene syncytin-1 ni la secuencia de ARN mensajero para syncytin-1. Segundo, hay poca homología entre la proteína de espícula del Sars-CoV-2 y syncytin-1. Tercero, no hay un aumento en el riesgo de aborto espontaneo en las mujeres que han tenido una infección previa por SARS-CoV-2 y han obtenido una respuesta inmune", asegura Hoys.



El experto agrega que en los estudios clínicos no se reportaron efectos adversos reproductivos en las participantes que recibieron la vacuna. Y que no ha habido reportes de infertilidad en ningún individuo de la comunidad que haya recibido la vacuna.



"Por lo tanto, este articulo desmiente este argumento falso originado en las redes sociales al contrastar la baja plausibilidad biológica (el poco sentido biológico) que tiene la afirmación con los riesgos reales y severos para la salud del covid-19. En conclusión, no hay evidencia alguna, ni real ni teórica, que la vacuna contra esta enfermedad cause infertilidad, asevera Hoyos.



Para Hoys, es importante que el público general se entere de la verdad en cuanto al origen de las afirmaciones que circulan en redes sociales y cómo muchas veces estas son falsas, no tienen ningún sentido biológico y los "expertos" que las promueven, muchas veces no lo son.



"En el caso particular de la infertilidad, es importante que el público se entere para que las mujeres en edad reproductiva y con deseos de quedar en embarazo en un futuro comprendan que no hay por qué temerle a la vacuna, y que por el contrario es de su mayor interés ya que es su mejor herramienta para prevenir una infección por Sasrs-CoV-2 que derive en cuadro de covid-19, lo cual puede ser catastrófico para el núcleo familiar y/o la salud materna y fetal en caso que suceda durante el embarazo", apunta.



REDACCIÓN CIENCIA