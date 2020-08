Hallan coronavirus en el aire a casi cinco metros de un paciente

El coronavirus no solo flota en el aire, sino que está vivo, y además puede contagiar a una distancia mayor de 1,8 metros, según un estudio de la Universidad de Florida (UF), que primero tuvo que atrapar al patógeno sin matarlo para poder llegar a esa conclusión, según explicaron a la agencia 'Efe' el virólogo John Lednicky y la química Arantza Eiguren-Fernández. "Si una persona detecta un SARS-CoV-2 viable, es decir, vivo, en el aire, eso significa que existe el riesgo de desarrollar la covid-19 si inhala ese aire".

Cabe aclarar que los resultados de esta investigación se publican en el repositorio de artículos de científicos medRxiv, y que estos textos aún no han sido sometidos a revisión por parte de los expertos, según 'Efe', citado por 'Forbes'.



De acuerdo con 'Efe', para llegar a estas conclusiones, los científicos “recogieron muestras de aire en una habitación en un hospital con dos pacientes infectados. Uno de ellos tenía una infección respiratoria activa”.



Por lo tanto, explicaron los investigadores, los pacientes con manifestaciones respiratorias de covid-19 producen una suspensión de partículas diminutas en el aire que contienen coronavirus vivo y esto funciona como una fuente de transmisión del virus, según explicaron a la agencia 'Efe'.



Los científicos dicen que teniendo en cuenta lo anterior, “las medidas de distanciamiento de casi dos metros no serían útiles en un ambiente cerrado y podrían proporcionar una falsa sensación de seguridad”.



Lednicky, quien lideró la investigación de UF, con sede en la ciudad de Gainesville, detalló que muchos de los virus que flotan en el aire no están vivos."Están muertos debido a la luz ultravioleta de la luz solar, o tal vez porque se secaron, o porque hay químicos en el aire que los inactivan, o una combinación de estos", subrayó.



También explicó que los aparatos para atrapar las muestras de aire que se usan a menudo "dañan el virus a medida que lo recolectan, lo matan como si tuvieras una colisión" en un vehículo.



En ese sentido, la española Eiguren-Fernández, que estuvo a cargo del artefacto, detalló que los virus son bastante sensibles y frágiles.



Lednicky enfatizó que ya se sabía que el virus podía flotar en el aire, pero que lo importante de su investigación "es que demostramos que el virus es vivo y puede infectar, porque un SARS-CoV-2 muerto no causará covid-19".



"Esto es importante porque el aire que respiramos está lleno de virus (animales, humanos, vegetales, bacterianos, etc.), pero solo los virus que pueden causar enfermedades (como el SARS-CoV-2) en los humanos son motivo de preocupación", agregó.



El experto explicó que esto demuestra que, al igual que otros virus respiratorios, como el Síndrome Agudo Respiratorio Severo (SARS), el "pariente genético más cercano" de la covid-19, este "puede ser infeccioso cuando flota en el aire".



Lamentó además que hay resistencia a aceptar este hecho más por "una cuestión emocional que basada en la realidad".



Por su parte el bioquímico José Manuel Bautista, señaló que: “La vía aérea juega un papel importante en la transmisión comunitaria”.

Tendencias EL TIEMPO