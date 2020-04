Video: así es como se propaga el coronavirus, según una investigación

Tres centros de investigación finlandeses se unieron para realizar un estudio acerca de la transmisión y la propagación del nuevo coronavirus en el aire. Después de que obtuvieron los resultados preliminares ilustraron su contenido con un modelo en tercera dimensión.

El modelo muestra cuál es la importancia de evitar los espacios cerrados en los que hay grandes cantidades de personas y simula qué es lo que sucede después de que una persona que es portadora del virus tose o estornuda sin cubrirse la boca y la nariz.



El escenario que se propone es el de un recinto cerrado que puede parecerse a una tienda común y corriente. También se tuvieron en cuenta las fluctuaciones del aire y la ventilación que podría haber en espacios interiores.

La Universidad Aalto (Finlandia), que fue la que publicó el modelo, asegura que el principal medio de transmisión del coronavirus siguen siendo las gotitas que se expulsan a través de la tos o el estornudo (y que incluso se deben tener en cuenta las partículas que se expulsan a la hora de hablar).



Sin embargo, manifiesta que en los resultados preliminares del estudio los investigadores encontraron que el virus podría permanecer más tiempo en el aire de lo que se pensaba anteriormente.



"Una persona infectada por el coronavirus puede toser y alejarse, pero deja partículas de aerosol extremadamente pequeñas que llevan el coronavirus. Estas particulas podrían acabar en el sistema respiratorio de otros individuos que estén cerca", explicó Ville Vuorinen, profesor asistente de la Universidad.



Según los investigadores la nube de 'aerosoles', como se les conoce a las partículas del virus, permanece en el aire y se va diluyendo. Sin embargo, aseguran, este proceso podría tardar varios minutos.



Modelo 3d de transmisión del coronavirus en el aire "En el modelo 3d una persona tose en un corredor delimitado por estantes, bajo condiciones simuladas del flujo de aire de la ventilación que hay en un espacio cerrado", dice el comienzo del video. "En el modelo 3d una persona tose en un corredor delimitado por estantes, bajo condiciones simuladas del flujo de aire de la ventilación que hay en un espacio cerrado", dice el comienzo del video.

Distintas investigaciones alrededor del mundo han tratado de responder si el nuevo coronavirus es capaz de transmitirse por el aire. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que "los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la covid-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire".



La OMS también señala que este es un tema que aún se está investigando, que está revisando los resultados de los estudios en curso y que "seguirá informando sobre los resultados actualizados".

Un estudio publicado a finales de marzo por la revista 'The New England Journal of Medicine' mostró que cuando el virus se lanza al aire en partículas de menos de 5 micrómetros o aerosoles podría durar suspendido hasta 30 minutos antes de reposar en las superficies.



Asimismo, los aerosoles simulados en el modelo del estudio finlandés medían menos de 20 micrómetros, lo cual es un tamaño "típico" de los aerosoles que expulsan las personas cuando tosen. Los investigadores explican que cuando tienen ese tamaño, las partículas no caen de inmediato al piso, o a las superficies, sino que se quedan rondando por el aire.

De otro lado, la investigación finlandesa también incluye algunas recomendaciones del Instituto Finlandés para la Salud y el Bienestar, que fue uno de los entes que colaboró con el trabajo.



Entre los consejos que se les dan a los ciudadanos están el lavado de manos, el distanciamiento social y el cuidado a la hora de toser y estornudar, usando mangas o pañuelos para cubrirse.

