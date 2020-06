Investigan si inodoro puede ser fuente de propagación del coronavirus

Un grupo de científicos de la Universidad de Yangzhou, en China, decidió investigar si la transmisión del nuevo coronavirus puede ocurrir cuando se usa el inodoro. La situación fue estudiada a través de modelos computacionales que muestran cómo el agua de la descarga del inodoro podría rociar partículas a una altura de hasta casi un metro.



En el estudio, publicado en la revista científica 'Physics of Fluids', se concluyó que "la transmisión fecal-oral es una ruta de transmisión común para muchos virus, incluido el SARS-CoV-2". Este último es el nuevo coronavirus causante de la covid-19.



Según 'CNN', distintos médicos han demostrado que el nuevo coronavirus puede sobrevivir y replicarse en el sistema digestivo, por lo que puede ser expulsado en las heces de los infectados.



"Bloquear el camino de la transmisión fecal-oral, que ocurre comúnmente en el uso del baño, es de fundamental importancia para suprimir la propagación del virus. Sin embargo, hasta la fecha, los esfuerzos para mejorar la seguridad sanitaria en el uso del inodoro han sido insuficientes", explicaron los físicos Yun-yun Li, Ji-Xiang Wang y Xi Chen.



Los investigadores comprobaron que al descargar el inodoro se genera una fuerte "turbulencia" que podría "expulsar" partículas de aerosol que contienen el nuevo coronavirus.



"Los resultados de la simulación son alarmantes porque se observa un transporte masivo hacia arriba de partículas de virus, con entre 40% y 60% de partículas que alcanzan el asiento del inodoro, lo que conduce a la propagación del virus a gran escala", concluyó el resumen de la investigación.



Sobre la velocidad de la descarga de agua señalan que esta asciende hasta 5 m/s, por lo que puede causar la expulsión de las partículas de aerosol de la taza del inodoro.



Además, apuntan que la velocidad es mayor cuando un inodoro se usa con frecuencia. “Como en el caso de un inodoro familiar en una época de gran actividad o un inodoro público que sirva a un área densamente poblada”, señaló Ji-Xiang Wang, en un comunicado



Para esta investigación se uso el modelo computacional de Navier-Stokes y el método Volumen de fluido. Así, se simularon dos procesos de descarga de inodoro (descarga de entrada única y descarga anular). Por otro lado, se usó el método del modelo de fase discreta (DPM) para modelar las trayectorias de las partículas de aerosol durante la descarga.



Resultados de la simulación de la descarga de un inodoro hecha por investigadores de la Universidad de Yangzhou. Foto: Physics of Fluids

Tras estas simulaciones con programas de última generación, los investigadores incluyeron tres recomendaciones para reducir las probabilidades de contagio por el inodoro:

Bajar la tapa antes de hacer la descarga. De esta forma no se pueden elevar las partículas que chocan con la tapa.

Limpiar el asiento del inodoro antes de usarlo , ya que las partículas flotantes de virus podrían haberse asentado en su superficie.

Lavar las manos cuidadosamente, ya que puede haber partículas del virus en la cadena del inodoro y/o en la manija de la puerta.

Además, debido a que el inodoro es una posible ruta de transmisión, “hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan servicios públicos”, resalta la investigación.



Sobre estas recomendaciones, los físicos chinos agregaron que “si bien este estudio no puede demostrar que estas medidas reducirán la transmisión del virus SARS-CoV-2, muchos otros virus se transmiten por la vía fecal-oral, por lo que estas son buenas prácticas de higiene para tener de todos modos”.



Hugo Guillermo Castro, director del Laboratorio de Mecánica Computacional (LAMeC), de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste, en argentina, le dijo al medio ‘La Nación’ que “es muy importante prestarle debida atención a este problema particular y profundizar su análisis, como también seguir las recomendaciones que los autores enunciaron y que en algunos casos son de sentido común".



En abril pasado, investigadores ya habían sugerido que los baños podrían ser una forma de propagación del nuevo coronavirus.



“La pérdida fecal parece ocurrir en pacientes sin síntomas gastrointestinales, lo que podría hacer que las personas asintomáticas sin síntomas respiratorios sean una fuente de transmisión fecal”, escribieron Carmen McDermott, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, y sus colegas en el 'Journal of Hospital Infection'.



