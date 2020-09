Estudio muestra orden en el que suelen aparecer síntomas de covid-19

Durante todo este año la humanidad ha enfrentado al nuevo coronavirus, que fue declarado como una pandemia en marzo y que ha dejado más de 900.000 personas fallecidas en todo el planeta.



Pese a a la larga lucha, aún se desconocen muchas características de la naturaleza del virus. No obstante, hay varias investigaciones que intentan descifrar cuáles pueden ser sus alcances, sus debilidades y los efectos que provoca en el cuerpo humano.



En los últimos días se conoció un estudio, sometido a una revisión por pares y llevado a cabo por expertos de la Universidad del Sur de California (EE. UU.), que trata de determinar cuál es el orden en el que aparecen los síntomas de la covid-19, enfermedad provocada por el nuevo coronavirus.

"Si los pacientes sintomáticos se sometieran rápidamente a pruebas y rastreo de contactos, estos brotes podrían ser contenidos", se puede leer en el texto, que reflexiona acerca de la importancia de identificar las manifestaciones que tiene el virus en el cuerpo humano.



Señala que esto es una tarea difícil, porque, "desafortunadamente", los síntomas son "similares" a los que presentan las personas que desarrollan otros padecimientos.



Los expertos advierten que entender y determinar cuál es el orden en el que aparecen las manifestaciones del virus en el organismo puede ayudar al personal de la salud a saber quiénes están contagiadas con el nuevo coronavirus con mayor rapidez.



No obstante, la investigación también dice que, "en gran medida, esta información (la que tiene que ver con los síntomas) no está disponible". Es por esto que los científicos optaron por usar un modelo estadístico conocido como proceso de Márkov.



Para determinar el orden de los signos de la enfermedad, tuvieron acceso a observaciones clínicas de pacientes con covid-19. Compararon estos datos con cifras de otros males como el Sars y el Mers, para ver qué tan parecido era su avance al del nuevo coronavirus.



Más adelante, descubrieron que la covid-19 tenía una "diferencia clave" en comparación con otras "enfermedades respiratorias prominentes". Aunque era muy probable que, al igual que con el Sars y el Mers, las primeras manifestaciones de covid-19 fueran fiebre y tos (en ese orden), los síntomas gastrointestinales podían diferir.



En el caso de la enfermedad producida por el nuevo coronavirus, se reportó que era más común observar que las náuseas y los vómitos aparecían antes que la diarrea. Es decir, según lo que encontraron los investigadores, el orden de los síntomas iría de la siguiente forma:

Fiebre

Tos

Vómitos o náuseas.

Diarrea.

Además, el estudio encontró que, aunque no es común que se presente diarrea en las primeras etapas de la covid-19, su aparición temprana significaría que su proceso podría agravarse.



Por último, los investigadores hicieron la advertencia de que aún falta camino por recorrer para determinar si estas conclusiones son válidas.



"Este estudio apoya la idea de que los síntomas ocurren en un orden predecible, pero se necesita trabajo futuro para mejorar aspectos del Modelo de Progresión Estocástico y confirmar los resultados encontrados aquí", dicen los investigadores.

