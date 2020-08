La contaminación del aire amenaza a las abejas silvestres

Las abejas silvestres, cuya labor polinizadora es crucial en la producción de alimentos para la humanidad, muestran un deterioro de su salud y visitan menos flores en áreas donde la urbanización contamina el aire, según un estudio realizado en la India y que publicó este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).



"El estudio nos da evidencias firmes de que no todo está bien con nuestras abejas silvestres", afirmó Hema Somanathan, quien investiga el comportamiento de las abejas y la ecología de la polinización en el Instituto Indio de Ciencia,

Educación e Investigación.



Las abejas de las áreas más contaminadas no solo tienen tasas más bajas de visitas a las flores sino que también muestran diferencias significativas en el ritmo cardiaco, la cuenta celular en la sangre y la expresión de los genes que codifican para estrés, inmunidad y metabolismo.



La polinización es esencial para la reproducción de las angiospermas, el grupo más numeroso, diverso y exitoso de las plantas que se encuentran en todas las regiones del planeta, excepto en los bosques de coníferas.



Estas plantas incluyen la mayoría de las especies que alimentan a la humanidad como el trigo, el maíz, el café, el cacao, la papa y otros cultivos centrales en la alimentación.



Según la Organización Mundial de la Salud, nueve de las diez ciudades de todo el mundo con mayor contaminación se encuentran en la India, y los científicos centraron su investigación en Bangalore.



La abeja asiática gigante de miel (Apis dorsata) es un residente común en las ciudades indias y colabora con la producción de alimentos y el ecosistema mediante la contribución del 80 % de la miel en el país, polinizando más de 687 plantas tan solo en el estado sureño de Karnataka.



"El 75 % de nuestras especies de cultivos de alimentos dependen, en cierta medida, de los animales, principalmente insectos, para su producción", señaló el artículo. "India es el mayor productor de frutas y el segundo mayor productor de verduras en el mundo".



Shannon Olsson, del Centro Nacional de Ciencias Biológicas en Bangalore, junto con Geetha Thimmegowda y sus colegas estudiaron durante cuatro años más de 1.800 abejas silvestres y encontraron que las Apis dorsata de las áreas más contaminadas en la megaciudad de Bangalore exhibían tasas más bajas de visitas a las flores. Los científicos encontraron que más del 80 % de las abejas recolectadas en sitios con contaminación moderada o alta morían en 24 horas.



"Hasta ahora, gran parte de los estudios sobre la calidad del aire en la India han considerado las fuentes de contaminación o el impacto sobre la salud humana, y en cierta medida sobre la productividad económica", apuntó Arunabha Ghosh, fundador del Consejo sobre Energía, Ambiente y Agua.



"Este estudio cubre un territorio nuevo e importante ya que examina el impacto de la contaminación del aire sobre los polinizadores, algo que tiene implicaciones serias para la producción agrícola en India", agregó.



"Estas conclusiones demuestran aún más la necesidad de elevar los estándares de calidad del aire en India". Hay más de 20.000 especies de abejas silvestres y en la tarea de polinización también contribuyen muchas especies de mariposas, moscas, polillas, avispas, abejorros, aves, murciélagos y otros animales.



Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, en inglés) entre 235.000 millones y 577.000 millones de dólares de producción alimenticia global dependen directamente de la contribución de los polinizadores.



