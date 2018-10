Consejos para que los jóvenes se interesen por la ciencia

“Internet es la mayor biblioteca del mundo, pero hay un problema: no tiene bibliotecario”. Esas palabras se las decía un profesor de ingeniería a Javier Santaolalla, un doctor en física español de 36 años que hace videos de divulgación científica en Youtube.



Santaolalla puede ser un ejemplo de esas personas que intenta organizar esa gran biblioteca que es Internet. Él hace videos en esa plataforma sobre divulgación científica y toca temas como: ¿Qué pasa si te caes a un agujero negro?, ¿Qué es el Bosón de Higgs?, o ¿Podríamos vivir en Mercurio, Venus o Marte?

Tiene dos canales, ‘Date un Voltio’ y ‘Date un Vlog’. Entre ambos, su audiencia asciende a más de 840.000 suscriptores. Él es ingeniero, físico y tiene un doctorado en Física. A los 27 años trabajó en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear (Cern), con sede en Ginebra, Suiza, y es uno de los más importantes en el mundo en materia de investigación de partículas.



Su interés por la divulgación científica surgió del placer innato que le da el hecho de compartir sus conocimientos y curiosidad. “Realmente la gente en Youtube es como ese amigo a la que le cuento lo que descubro”, dice. Su video más popular tiene cerca de 2 millones de visitas.



Como el canal de Santaolalla existen otros canales en español como 'Quantum Fracture', 'C de Ciencia' o 'Derivando'. Incluso, la Universidad Nacional tiene un programa de divulgación científica en Youtube llamado 'Yongaritmo & los polinomios'.



Este tipo de productos son una alternativa para que jóvenes y adultos se interesen por la ciencia. De hecho, Santaolalla explica que el ejemplo de los padres puede servir para que cautivar a los más pequeños. “Es bonito que un padre se interese por la ciencia y vea videos de este tipo y que los comparta con su hijo”.



Esta semana, el español está en Colombia invitado por la Universidad de La Sabana. En conversación con ELTIEMPO.COM, el científico habló sobre cómo enganchar a los jóvenes a partir de contenido científico y cómo los padres pueden utilizar estas herramientas para despertar la curiosidad.

"Hacer ciencia y preguntarnos cosas es una forma de reafirmar nuestra identidad": Javier Santaolalla Foto: Cortesía Universidad de La Sabana

¿Cómo logra atraer a los jóvenes con temas científicos?



Es un trabajo arduo que requiere documentación e investigación. Hay que estar actualizándose sobre cuáles son los códigos que utilizan los jóvenes para comunicarse. La clave es usar sus mismas herramientas. A mí me funciona el humor y hablar de temas entretenidos. Intento hacer que las personas se enganchen para que salgan de mis conferencias y videos con una sensación diferente.



Los jóvenes ven muchos contenidos por Youtube, ¿cómo orientar a los padres para que sus hijos vean contenido científico?

​

​Internet puede ser un arma de doble filo. No es una herramienta ni buena ni mala y depende del uso. Un profesor de ingeniería me decía que Internet es la mayor biblioteca del mundo pero sin bibliotecario. Hoy hablamos de nativos digitales pero parecen más bien huérfanos digitales. El consejo es que estén con sus hijos y entiendan lo que hacen. La mejor forma de educar es con el ejemplo. Es bonito que un padre se interese por la ciencia y la comparta con su hijo.



¿Quiénes ven sus videos?.



Tengo un público mezclado en diferentes franjas de edad. Hay videos que ven niños de 13 y 14 años y jubilados de 70. También hay adultos, que aunque no sean del mundo de la ciencia, no quieren perder el gusto por aprender. La física saca el niño que llevamos dentro.



¿Por qué dice que la física saca el niño que llevamos dentro?



Los niños entre 6 y 10 años no paran de hacer preguntas, tocar cosas. Siempre están explorando todo lo que hay alrededor. Su cerebro está inquieto y es un manantial de ideas. Sin embargo, nos enseñan a no tocar, no preguntar, no hacer nada y acabamos sumergidos en ese torrente de personas que poco a poco van apagando su curiosidad.



¿Qué balance hace de la divulgación científica en canales en español?



Yo creo que estamos viviendo una edad de oro del conocimiento. Están haciendo canales en muchas ramas y cada vez tienen más visualizaciones. Es verdad que vamos a la estela de lo que hacen los canales anglosajones que tuvieron un boom hace años. Pero incluso con ese pequeño retraso, lo que se está haciendo en Youtube sobre ciencia, no se ve en la televisión.



Sin embargo, en las nuevas plataformas hay mucho público. A mí me hace pensar en que estamos viviendo en un renacimiento.

La Semana Mundial del Espacio se celebra todos los años entre el 4 y 10 de octubre. Foto: AFP

Semana Mundial del Espacio:

El 6 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que, entre el 4 y 10 de octubre, se debe celebrar la Semana Mundial del Espacio. Esto busca conmemorar las contribuciones de la ciencia y la tecnología al mejoramiento de la condición humana.



“Esta semana forja la fuerza laboral del mañana inspirando a los estudiantes, muestra el apoyo de la opinión pública al programa espacial, educa sobre actividades espaciales y fomenta la cooperación internacional en la divulgación y la educación sobre el espacio”, precisa la Onu.



Desde 2007, más de 94 países han participado en más de 2250 eventos y el total de asistentes a las actividades asciende a más de 1,3 millones.



ELTIEMPO.COM