Conozca cómo funciona usted según su ciclo biológico

Los ciclos circadianos que controlan los periodos de vigilia y de sueño y regulan procesos fisiológicos como la secreción hormonal, la temperatura corporal, el comportamiento alimentario y el crecimiento normal de las células, han sido nuevamente motivo de estudio.



Esta vez un equipo internacional de científicos hizo una investigación a gran escala para identificar cuatro cronotipos adicionales, ampliando así a seis la clasificación habitual. Los resultados se publican en la revista Personality and Individual Differences e incluyeron datos de 2 283 voluntarios.(Le puede interesar: La importancia de cuidar el reloj interno del cuerpo)

Estos ciclos biológicos que estaban clasificados en matutinos y vespertinos, según el nuevo estudio deberán reconsiderarse y ampliarse pues aproximadamente el 60 % de la población no encaja en una de esas categorías.



Ahora, los cronotipos sugeridos por el equipo de investigadores se caracterizan en base a diversos criterios: somnolencia diurna excesiva, duración del sueño, capacidad para despertarse y conciliar el sueño cuando es necesario, etc.



De esta forma, los seis cronotipos serían:



Matinal: conocido como ‘alondra’, que empieza muy activo por la mañana y cuyo nivel de actividad va decreciendo durante el día.

Altamente activo: permanece activo durante todo el día

Diurno somnoliento: está activo por las mañanas y por las noches, pero no por las tardes

Diurno activo: activo por las tardes

Moderadamente activo: con actividad reducida a lo largo del día

Nocturno: el clásico ‘búho’ con su pico de actividad por las noches.



“Si se alteran estos ciclos, se afectan diferentes mecanismos biológicos que tienen que ver, principalmente, con la secreción de hormonas, como la del crecimiento, el cortisol, la prolactina y las que regulan el ciclo menstrual. Si esto pasa, pueden presentarse enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales, neurológicas, oncológicas y pulmonares”, explica el psiquiatra Franklin Escobar, especialista en medicina del sueño y director científico de la Fundación Sueño Vigilia Colombiana.