Conozca a las 14 científicas colombianas premiadas por L'Oreal

El programa “Para las Mujeres en la Ciencia” L’Oréal - Unesco en su edición 2020 reconocerá a catorce científicas colombianas por sus aportes en esta materia, a través de los resultados logrados en los proyectos de investigación postulados.

En el marco de la celebración de los 11 años de esta iniciativa, se recibieron más de 200 postulaciones de distintas partes del país relacionadas con proyectos de investigación científica, liderados por mujeres de universidades tanto públicas como privadas.



Esta apuesta por la equidad de género desde la ciencia cuenta con el liderazgo de grupo L’Oréal y el apoyo de Unesco, Minciencias, Cancillería e Icetex.



"Convencidos de que el mundo necesita de la ciencia y la ciencia necesita de las mujeres, este año, tras recibir más de 200 postulaciones de investigadoras de todos los lugares de Colombia, el programa 'Para las Mujeres en la Ciencia' premiará a 14 mujeres a través de un evento virtual en el que participará Mabel Torres, Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, el próximo 10 de diciembre. Las ganadoras recibirán un incentivo económico de 20 millones de pesos cada una", indicó L'Oreal en un comunicado.



En la historia de esta iniciativa, se ha apoyado a más de 3.000 mujeres en 115 países con la entrega de becas internacionales. En Colombia, a la fecha, han sido premiadas 44 mujeres, incluyendo a las ganadoras de la edición 2020.



“La pandemia que estamos viviendo como sociedad nos desafió en muchos aspectos. Sin embargo, hoy más que nunca la innovación y el desarrollo científico son un tema de primer nivel, para el país y el mundo. Fomentar escenarios para ello es una de las apuestas que desde L´Oréal hemos apoyado, impulsando además la participación de la mujer y su rol protagónico y fundamental en esta materia”, afirma Alberto Mario Rincón, Director General de L´Oréal Colombia.



Para este año, se recibieron 30 propuestas sobre Ciencias Médicas, 29 de Ciencias de la Vida, 12 sobre Ciencias Agrarias, 10 relacionadas con Ciencias Tecnológicas, siete enfocadas en Química y tres propuestas en Física.

Estas fueron las mujeres premiadas

Silvia Serrano



35 años, Microbióloga de la Universidad de los Andes y doctora en ciencias biológicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente está terminando una estancia posdoctoral en el grupo de biología del cáncer del Instituto Nacional de Cancerología.



Su línea de investigación se enfoca en evaluar las diferencias en el comportamiento clínico de pacientes colombianas con cáncer de mama, de acuerdo con las porciones variables de ancestría europea, africana e indígena; y, específicamente para los tumores HER2 positivos, analizar cómo la expresión génica de ERBB2 y a la localización de HER2 en el núcleo y/o membrana celular puede impactar el pronóstico de los pacientes.



Con estos resultados se espera conocer factores pronósticos en cáncer de mama específicos de poblaciones mestizas que ayuden al control de esta enfermedad, considerado un problema de salud pública en nuestro país.



Jenny Patricia Clavijo Rojas



44 años, Química Farmacéutica con Maestría en Ciencias - Farmacología y candidata al Doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia.



Su proyecto de investigación se basa en indagar cuáles son los posibles desafíos epistémicos, éticos y económicos que se presentan con los nuevos medicamentos oncológicos autorizados a través de programas de acceso acelerado definidos por la U.S. Food and Drug Administration (FDA) y la European Medicines Agency (EMA) y disponibles en el país, a partir de las experiencias vividas por parte de los pacientes con cáncer en tratamiento con estos medicamentos y de las percepciones de otros actores del sistema de salud colombiano.



Vivian Salazar



40 años, Investigadora Postdoctoral de la Universidad de los Andes. Es Bacterióloga de la Pontifica Universidad Javeriana y en el 2008 cursó su primera maestría en el laboratorio de Genética Humana de la Universidad de los Andes, basada en evaluar la actividad antibacteriana y antiviral de los péptidos de piel de rana.



Su proyecto de investigación está basado en la búsqueda continua de productos de mayor valor agregado para uno de los principales productos agrícolas de Colombia, la caña de azúcar, la producción de panela y los productos derivados de su producción.



Además, busca establecer las posibles rutas metabólicas implicadas en la reversión del daño oxidativo generado por rotenona en la línea celular de neuroblastoma (SH-SY5Y), cuando estas células son tratadas con varios derivados de la caña de azúcar y en particular la miel de caña.



Yuly Andrea Sánchez Londoño



36 años, Ingeniera civil, especialista en Saneamiento Ambiental y magíster en Ingeniería Civil con énfasis en Ingeniería Ambiental de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Candidata a PhD en Ingeniería de la misma universidad y becaria de Queen Elizabeth Scholars-Advanced Scholars (QES-AS) of Ryerson University (Toronto - Canadá).



Con el proyecto científico busca investigar sobre parámetros microbianos y fisicoquímicos de afluentes de fuentes termales que descargan al río Bogotá y los posibles predictores en la evaluación de riesgos para la salud humana.



El estudio se enmarca en uno de los pilares principales para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que es la descontaminación del río Bogotá debido a que actualmente en Colombia no existe regulación en aguas termales de calidad del agua ni de los vertimientos que estas generan.



Sandra Guauque



37 años, doctora en Biología Celular y Molecular, profesora e investigadora de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), campus Pasto. Bióloga con énfasis en Genética de la Universidad del Valle, con maestría y doctorado en Biología Celular y Molecular de la Université Laval (Canadá).



Su proyecto de investigación se enfoca en evaluar el efecto proinflamatorio de los periodontopatógenos en células endoteliales arteriales y sus implicaciones en la enfermedad coronaria.



Los resultados de esta investigación permitirán profundizar en el conocimiento sobre la asociación enfermedad coronaria-periodontitis y el posible rol de los periodontopatógenos en la afectación de las células de las arterias lo que será un aporte de alto impacto para la comunidad científica y para la búsqueda de opciones terapéuticas para la enfermedad coronaria adicionales a los que tienen como blanco a los factores de riesgo tradicionales de la enfermedad.



Mariana Milena Pino



35 años, Doctora en psicología con Orientación en neurociencia cognitiva aplicada, y formación Posdoctoral en Psicología económica y del consumo. Hace parte de la sociedad Colombiana de Neuropsicología, la Sociedad Interamericana de Psicología, UK-Latin America Brain Connectivity Research Network y es miembro fundador de la Asociación IberoLatinoAmericana de Neurociencias y Psiquiatría.



Su proyecto de investigación se basa en analizar la modulación psicológica y atonómica de adolescentes con y sin conductas antisociales en Barranquilla - Colombia.



Ana Mejía



41 años, bióloga con maestría y doctorado en Biología y énfasis en parasitología molecular.



Su proyecto de investigación está orientado a identificar la caracterización funcional de la proteína pumilio 3 (PUF3), una proteína de unión a los ARN mensajeros, que podría ser clave en la expresión de resistencia a los medicamentos en este parásito, regulando positiva o negativa genes importantes en este proceso y las proteínas que regula.



Para esto, se secuenciará el transcriptoma de parásitos silvestres, parásitos que sobreexpresen PUF3 y aquellos con knock-out de PUF3, obtenidos mediante CRISPR-Cas9. La comparación de dichos transcriptomas dará información clave del rol de la proteína PUF3 de T. cruzi en la regulación de la expresión de genes relacionados con el mecanismo de acción y resistencia a los medicamentos.



Adriana Corredor



39 años, actualmente es investigadora Junior de Minciencias. Tiene formación de pregrado en Bacteriología, Maestría y Doctorado en Ciencias Biológicas. Fue becaria de la Pontificia Universidad Javeriana para desarrollar sus estudios de doctorado en la misma Universidad obteniendo el grado con honores Magna Cum Laude.



Su proyecto de investigación busca evaluar la presencia del Virus de la Leucosis Bovina (VLB) en leucemias de hombres y mujeres colombianos y determinar los factores de riesgo asociados a la infección por el VLB.



Con esto se espera mejorar la sanidad animal, y, por ende, disminuir la zoonosis que este virus potencialmente representa, velando por la calidad de los productos de consumo como lo son la carne y la leche.



Alix Guevara



26 años, investigadora adscrita al laboratorio de Citogenética, Filogenia y Evolución de Poblaciones de la Universidad del Tolima, candidata a doctor en Ciencias Biomédicas, bióloga egresada de la Universidad del Tolima.



Su proyecto de investigación se centra en el estudio de la ancestría de cepas colombianas de Helicobacter pylori y, específicamente, de cepas con un genotipo asociado con el desarrollo de lesiones premalignas (cagA/vacAs1m1) aisladas de pacientes tolimenses con diferentes lesiones gástricas involucradas en la evolución del cáncer gástrico, a partir del estudio de su genoma completo y el uso de herramientas bioinformáticas.



Astrid Rubiano



37 años, doctora en Ingeniería Mecatrónica Universidad Paris Nanterre Francia. Autora de 18 patentes concedidas en Colombia, Francia, USA, entro otros. Obtuvo el premio al Inventor Colombiano 2013.



El proyecto de investigación está orientado a desarrollar un sistema de exploración gástrica basado en cápsulas robóticas flexibles cooperantes, controladas electromagnéticamente, las cuales se adaptan morfológicamente de acuerdo con la estructura corporal que se esté estudiando.



Estas podrán ser ingeridas por el paciente para la inspección de las paredes del estómago principalmente. La solución de este problema de investigación puede aplicarse también en la inspección de las paredes de otros tejidos, como por ejemplo el esófago, intestino delgado, intestino grueso, recto, cuello uterino y útero. La inspección de la pared interna de los órganos es relevante, para el diagnóstico temprano del cáncer, entre otras patologías.



Luz Wintaco



35 años, Bacterióloga graduada de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Magíster en Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad el Bosque y actualmente candidata doctoral del programa de Ciencias Biomédicas y Biológicas de la Universidad del Rosario.



Las infecciones causadas por Enterobacterias continúan siendo la causa más común de infecciones bacterianas originadas por Gram negativos a nivel mundial. Con altas tasas de morbilidad y mortalidad, en las que se emplean amplios recursos económicos y asistenciales por parte de los centros hospitalarios.



Por ende, el principal objetivo de su proyecto de investigación es evaluar la utilidad de la técnica PET/CT con 18F-FDS en pacientes hospitalizados con alta sospecha clínica de infecciones por Enterobacteriaceae y monitorizar su respuesta al tratamiento antibiótico.



Angie Bedoya



27 años, Odontóloga y Magister en Bioquímica con mención meritoria, egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente, es candidata a PhD en Biotecnología y trabajó con mecanismos de liberación de rotavirus oncolítico en el laboratorio de Biología Molecular de Virus de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.



El proyecto de investigación busca obtener un nanocomplejo funcional formado entre el rotavirus y el polibrene, que permite introducir el rotavirus en glóbulos rojos y potenciar su infección en células tumorales y pretende evaluar la capacidad del glóbulo rojo, cargado con el rotavirus oncolítico, de eludir o evitar la neutralización por anticuerpos anti-rotavirus.



Igualmente, dilucidar el mecanismo de liberación del rotavirus en el glóbulo rojo y de entrada en la célula tumoral. Además de la estandarización y generación de un sistema de liberación de rotavirus basado en glóbulos rojos, los cuales, a pesar de ser ampliamente utilizados como sistemas de transporte para medicamentos, la metodología empleada en este proyecto es novedosa y no ha sido reportada previamente.



Luz Adriana Mejía



34 años, doctora en matemáticas; amplia experiencia en investigación en matemática pura, específicamente en la clasificación de categorías módulo de categorías tensoriales y tópicos relacionados, tales como álgebras de Hopf.



El proyecto de investigación se enfoca en identificar una familia de categorías no-semi simples, provenientes de la física cuántica, llamadas Fermiones Simplécticos, donde dichos cálculos son realizables, ya que es bien conocido por los algebristas que la teoría de representaciones de un objeto codifica información extra y vital sobre el objeto a estudiar. En el caso de categorías tensoriales, ocurre exactamente igual. Sin embargo, el conocimiento de todas las representaciones sobre una categoría fija es mucho más difícil.



Laura Sierra



34 años, Ingeniera de Procesos de la universidad EAFIT en Medellín, Colombia, MSc. en Microbiología, Investigación y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid, España y realizó sus estudios doctorales (Ph.D) en Ingeniería y Bioprocesos en Eafit en 2018 donde obtuvo la beca Colciencias de estudios de Doctorado Nacionales de la cual se hizo merecedora en 2012.



El proyecto “Construcción de un Banco de Microorganismos Metabolizadores de Colina a partir de la Microbiota Intestinal Humana Colombiana” estudia el microbioma intestinal humano de mujeres embarazadas o lactantes de nuestro territorio con el fin de desarrollar a partir de los hallazgos, bioterapéuticos o probióticos que fortalezcan diferentes funciones metabólicas claves en esta importante etapa del desarrollo de un ser humano.



