Los guácharos y su lamento desde las tinieblas

Nueve kilómetros separan la entrada del Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos de la caverna que le dio el nombre, porque justo allí habitan estas sorprendentes aves que, aunque son muy primitivas, cuentan con una adaptación que les permite volar y sobrevivir en medio de la oscuridad: la ecolocalización.



Más que una distancia, esos 9 kilómetros son un desafío que deben superar a pie quienes buscan como última recompensa encontrarse con estos animales y estremecerse con su canto, una melodía similar a un gemido o un lamento que proviene de lo profundo de la Tierra.



La caminata empieza en la sede de Corpoandakíes, uno de los operadores turísticos con los que cuenta el parque. Arropados por el fresco clima del bosque altoandino, iniciamos con paso firme el recorrido.



Luego de andar unos cientos de metros, estamos sumergidos en un espeso verde pintado por la luz del sol que se cuela entre hojas y ramas. Nos maravillamos con las más de 240 especies de árboles que hay en el parque, entre laureles, robles negros y blancos y cedros negros y rosados.



Echamos mano de nuestros bastones de senderismo y, poco a poco, aceleramos el paso. Los kilómetros transcurren con tranquilidad hasta que de un momento a otro, los miembros de la expedición de ‘Colombia subterránea’ escuchamos un zumbido. Parecieran abejas o moscas, y no prestamos mucha atención. Pero el sonido se hace cada vez más intenso e incómodo. Nos detenemos para ver de qué se trata. Tras sentir las primeras picaduras y observarlos detalladamente, notamos que son tábanos.



Súbitamente nos vemos rodeados de estos insectos parecidos a moscas superdesarrolladas. Decenas nos persiguen y zumban en nuestros oídos con fuerza. No nos queda más alternativa que correr. La calma del viaje se ve transformada en angustia. Los últimos 3 kilómetros del trayecto los recorrimos a la mayor velocidad que pudimos, sin que esto fuera suficiente para repeler el ataque de los tábanos.



Finalmente, y presas por completo del desespero, llegamos al sector Cedros, donde se encuentran las cabañas del parque. Ahí nos esperaba un grupo de sus funcionarios. No era sino encontrarnos con ellos para que nuestros acosadores volaran lejos.



En el grupo está Carlos Cortés, quien nos explica que las víctimas predilectas de los tábanos son las mulas y el ganado, pero esta vez nos perseguían porque se sentían atraídos hacia los colores oscuros de la ropa, por el calor corporal y los químicos que expele el sudor.



Superada la angustia, nos retiramos a las cabañas operadas por la Fundación Cerca Viva a fin de descansar y prepararnos para la salida de la mañana siguiente a la cueva de los Guácharos.