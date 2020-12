Así podrá ver las Cuadrántidas, la primera lluvia de estrellas de 2021

Con la llegada del nuevo año también llegan los primeros fenómenos astronómicos que pueden ser vistos. En los primeros días del mes de enero serán visibles las Cuadrántidas, la primera gran lluvia de meteoros del año.



También conocidas como una lluvia de estrellas, aunque en realidad se trata de fragmentos de polvo y hielo que se desprendieron de cometas y que, al pasar cerca a la tierra y atravesar la atmósfera, se incendian, lo que permite que puedan ser vistas.



(Lea también: La Nasa aprueba misiones de heliofísica para explorar el Sol)

Se estima que esta lluvia de meteoros será visible entre el 1 y el 5 de enero, alcanzando su punto máximo entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de este mes, es decir, este fin de semana.



De igual manera, las previsiones indican que en su punto máximo se podrán ver entre 60 y 200 meteoros o hora. Así mismo, son lo suficientemente luminosos para ser observables cerca al amanecer, cuando se espera que alcancen su mayor rango de visibilidad.



(Lea también: Por qué el año no termina realmente a la medianoche del 31 diciembre)



De esta forma, la recomendación de los expertos para observar mejor la lluvia de las Cuadrántidas es observar el cielo hacia el noreste, aunque no hay un punto exacto en el cielo donde sean más visibles. No se requiere de telescopios, pero sí es importante tener mucha paciencia, dado que no se sabe en qué momento pueda pasar un meteoro.



Estos objetos provienen del asteroide 2003 EH1, que a su vez se desprendió del cometa C/1490 Y1, que fue visto hace más de 500 años por astrónomos 9en China, Corea y Japón.



REDACCIÓN CIENCIA

